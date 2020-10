Spotify supera os 300 milhões de usuários ativos

Gigante do streaming musical, a sueca Spotify anunciou nesta quinta-feira (29) que superou os 300 milhões de usuários ativos no terceiro trimestre, dos quais 45% são assinantes pagos, apesar de uma perda líquida registrada para o período.

O número de usuários ativos alcançou os 320 milhões (+29% em um ano) no final de setembro.

Principal fonte de renda, os assinantes são agora 144 milhões (+27%). Desse modo, o grupo cumpre seu objetivo anunciado em julho, de alcançar entre 312 e 317 milhões de usuários, deles entre 140 e 144 milhões de assinantes.

Spotify, cuja sede fica em Estocolmo, mas que tem cotação na Bolsa de Nova York, espera alcançar entre 340 e 345 milhões de usuários (dos quais paguem entre 150 e 154) até o fim do ano.

No entanto, após uma mudança de rumo no terceiro trimestre de 2019, o Spotify sofreu uma perda de 101 milhões de euros no período de julho a setembro de 2020 devido, em grande parte, a um aumento dos gastos de operação.

Durante o trimestre, o grupo realizou uma quantidade de negócios de cerca de 2 bilhões de euros (2,35 bilhões de dólares), um aumento de 14% em um ano, segundo seu relatório financeiro.

Em relação ao resultado de exploração, no qual o Spotify esperava uma perda entre 70 e 150 milhões, esta foi de apenas 40 milhões de euros (47 milhões de dólares) durante o período entre julho e setembro.

Durante o trimestre, “as horas de consumo global superaram os níveis pré-covid”, destaca o grupo