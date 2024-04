Snap recua sobre ferramenta que mostra nível de afinidade entre amigos

A Snap está voltando atrás em um recurso que permite que os usuários pagantes vejam o quão próximos eles estão de seus amigos dentro dos círculos sociais, após relatos de que isso estava deixando os adolescentes ansiosos e inseguros sobre seus relacionamentos. As informações são do Business Insider.

O chamado recurso Sistema Solar, disponível no Snap+, mostra sua posição na "órbita" de um determinado amigo, com base na frequência com que vocês se comunicam. Em teoria, isso significa que quanto mais próximo você estiver do "sol" dele, mais próxima será a amizade.

"Esperamos que isso atinja o equilíbrio entre fornecer um recurso que é desejado por muitos que o utilizam e, ao mesmo tempo, evitar incomodar aqueles que não querem usá-lo", disse a empresa.

"Também vamos reservar um tempo para avaliar melhor o recurso e determinar se há outras maneiras de aprimorá-lo para nossa comunidade", completou o Snapchat.

A Snap disse que o Sistema Solar ajudou a fornecer "consciência e contexto adicionais" aos relacionamentos on-line, que "muitas vezes não têm o mesmo contexto e sinais sociais" das interações pessoais.

No entanto, alguns adolescentes disseram que isso piorou o estresse e a insegurança sobre seus relacionamentos interpessoais.

O Snap observou que o recurso mostrava a posição do usuário, mas não qualquer outra nos sistemas solares de seus amigos - as marcas individuais não eram visíveis para mais ninguém.

O episódio renovou o foco sobre a relação entre mídia social e a saúde mental dos adolescentes. Especialistas sugerem que as mídias sociais contribuem para o sentimento de solidão entre os jovens. A própria Snap e outras mídias já foram alvo de ações judiciais.