Ortega vê Petro competindo com Lula para ser “representante” dos EUA na América Latina

O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, disse nesta segunda-feira que vê o chefe do governo da Colômbia, Gustavo Petro, “competindo” com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para ser o “representante” dos Estados Unidos na América Latina.

“Petro, o que posso dizer ao Petro? Pobre Petro, pobre Petro. Vejo Petro competindo com Lula para saber quem será o líder que vai representar os ianques na América Latina”, declarou Ortega durante uma cúpula virtual com chefes de Estado da Aliança Bolivariana para os Povos da Nossa América (ALBA).

“É assim que eu vejo Petro, mas o pobre Petro não tem a força que o Brasil logicamente tem”, acrescentou.

O líder sandinista criticou os dois presidentes sul-americanos por não reconhecerem a reeleição de Nicolás Maduro à frente do governo da Venezuela, de acordo com o resultado oficial - contestado pela oposição e grande parte da comunidade internacional - da polêmica eleição presidencial de 28 de julho.

No último sábado, Lula e Petro ressaltaram em declaração conjunta a necessidade de a Venezuela divulgar as atas de votação “discriminadas por seção eleitoral”, após o endosso que a Suprema Corte do país deu à vitória de Maduro.