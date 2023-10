TikTok domina o tempo de tela dos adolescentes, diz estudo

Em uma pesquisa recente realizada pela Common Sense Media em colaboração com a Universidade de Michigan, foi revelado que o TikTok é o aplicativo de escolha para a maioria dos adolescentes entre 11 e 17 anos. Os dados indicam que esses jovens dedicam, em média, uma hora e 52 minutos diariamente à plataforma.

Fique por dentro das últimas notícias no WhatsApp da Exame. Inscreva-se aqui 👉 https://t.ly/6ORRo

Para contextualizar, o estudo mostrou que o tempo gasto no Facebook foi de apenas um minuto, enquanto no Snapchat (ainda muito popular nos EUA) foi de 10 minutos e no Instagram, 16 minutos. O YouTube, por sua vez, registrou uma média de 40 minutos de uso diário, sendo o único aplicativo a se aproximar do tempo de tela do TikTok.

A maioria dos participantes recebe mais de 237 notificações por dia. Os números variam bastante, alcançando valores extremos, como 5 mil em apenas 24 horas. Snapchat e Discord estão entre os que mais enviam alertas.

A pesquisa, que teve como base 203 smartphones Android de adolescentes que concordaram em instalar um software de rastreamento, revelou ainda que alguns jovens chegaram a acumular mais de 16 horas de tempo de tela em um único dia.

Vale ressaltar que apenas dispositivos Android foram considerados, uma vez que a Apple não compartilha dados de uso do iPhone com pesquisadores.

O app favorito

O foco principal dos adolescentes? Mídias sociais. Metade dos entrevistados gastou mais de 153 minutos por dia em plataformas sociais, com o TikTok liderando as preferências. O YouTube e os jogos também se mostraram populares entre esse público.

Uma observação interessante da Common Sense Media é que o TikTok pode ser mais atraente para os jovens em comparação com aplicativos baseados em texto, como o X (anteriormente Twitter), pois permite uma navegação mais passiva, sem a necessidade de leitura ou digitação.

Em média, os adolescentes utilizaram seus smartphones por mais de quatro horas diárias. No entanto, nem todo esse tempo é de atenção exclusiva ao dispositivo. Alguns jovens mencionaram usar seus telefones como ruído de fundo, reproduzindo vídeos, músicas ou podcasts enquanto realizam outras atividades.

Por fim, um dado que chama a atenção: 59% dos adolescentes pesquisados tiveram atividades no telefone entre meia-noite e 5 da manhã, seja ouvindo sons da natureza para dormir ou navegando pelo TikTok nas madrugadas.