Sem explosão: SpaceX realiza 1° pouso de sucesso com foguete Starship

Depois de nem um, nem dois, mas três protótipos de foguetes da SpaceX explodirem durante testes, a empresa espacial do bilionário Elon Musk conseguiu fazer com que o SN15, protótipo de foguete da Starship, pousasse suavemente nesta quarta-feira, 5.

O protótipo voou a uma altitude de cerca de 10 quilômetros, fez um rápido sobrevoo e depois virou na horizontal para viajar em direção à plataforma de pouso. Ao acender o foguete novamente, ele virou para a posição vertical e pousou suavemente, salve uma queima de um dos motores.

Anteriormente, as versões SN8, SN9 e SN10 foram testadas, mas sem sucesso. Nos três, um erro técnico afetou uma parte do combustível do foguete, que acabou sendo deslocada internamente, levando a combustão. A empresa ignorou as versões SN12, SN13 e SN14, que nunca foram totalmente montadas.

De acordo com Musk, o SN15 "tem centenas de melhorias", incluindo atualizações para cobrir alguns dos problemas iniciais.

"As últimas semanas foram cheias de realizações para a equipe SpaceX", disse o engenheiro e comentarista da SpaceX, John Insprucker, durante transmissão ao vivo do pouso. "Um período excepcional enquanto trabalhamos para possibilitar o futuro do voo espacial humano."

Após fechar contrato de 135 milhões de dólares com a Nasa, a espaçonave Starship será parte do programa Artemis, que quer levar astronautas à Lua pela primeira vez em quatro décadas. A companhia de Musk sugeriu uma nave espacial reutilizável, projetada para levar um alto número de pessoas, pousar em corpos celestes e eventualmente voltar à Terra.

Veja o vídeo:

