Watch GT 2 Pro: o relógio da Huawei que monitora você dia e noite

O Huawei Watch GT 2 Pro é um relógio inteligente compatível com smartphones que almeja tornar o usuário mais ativo no dia a dia. Ele é capaz de monitorar a sua atividade física durante o dia e o sono durante a noite, além de exibir notificações do celular, como mensagens e ligações. O visual do relógio busca não se distanciar da sua categoria, apesar de ser um dispositivo inteligente. O visor é redondo e a interação com a interface se dá tanto pelo toque na tela quanto pelos dois botões físicos que ficam na lateral. Mas esse é um produto que vale a pena? Confira nosso review do aparelho a seguir.

Usabilidade

A necessidade de um relógio inteligente na sua vida é uma decisão completamente individual. Se você quer um aparelho para estimular a prática de exercícios físicos e monitorar o seu sono, então, sim, essa aquisição faz sentido e o Huawei Watch GT 2 Pro pode ser uma opção interessante. Ou talvez você só queira ver as notificações no pulso, sem precisar tirar o celular do bolso e um smartwatch como esse vai atender a essa necessidade.

Com diversas opções de relógios e pulseiras inteligentes no mercado, a concorrência não é das mais fáceis para a Huawei no Brasil. Empresas como Samsung, Apple e Xiaomi apostam pesado na categoria e têm diversos produtos à venda no país, inclusive com preços competitivos. Por isso, a experiência de uso e o design pesam bastante no processo de decisão de compra de um smartwatch.

O Huawei Watch GT 2 Pro tem recursos interessantes para o usuário, como uma grande quantidade de modalidades de exercícios físicos que podem ser monitorados, além de possuir sensores adicionais, como GPS, barômetro e bússola. Para fazer uma caminhada, por exemplo, o relógio pode sugerir um programa de ritmo para manter o coração batendo a uma determinada velocidade. Há até a voz de uma espécie de personal trainer virtual que fala com o usuário sobre a sua rotina de exercício para aquele momento, mas, em nossos testes, a voz só falou em inglês e o som saiu do próprio relógio.

O usuário pode monitorar caminhadas internas ou externas, corridas, natação (há proteção contra a entrada de água) ou escalada. Apesar de existirem modos de exercícios programados para monitorar o esqui ou o snowboarding, atividades nada comuns em uma país como o Brasil, fazem falta atividades comuns em academias, como treino de musculação e corrida intensa intervalada (HIIT).

O sensor de batimentos cardíacos mede o ritmo do seu coração ao longo do dia e gera relatórios que podem ser consultados no aplicativo Huawei Health, o app de saúde da empresa. Ele foi tão preciso quanto o sensor do Apple Watch 5 em nossos testes. O monitoramento de sono se mostrou bom ao listar o tempo de sono profundo, sono agitado e sono REM. A interface do aplicativo é intuitiva e informativa, como se espera de um aplicativo feito para centralizar dados de saúde de um relógio inteligente.

A bateria do Watch GT 2 Pro é um dos seus destaques. A fabricante promete até duas semanas de duração com uma única carga e, de fato, o consumo de energia por dia é bastante reduzido, ficando por volta de 7%. No entanto, esse percentual varia de acordo com o tempo de tela ligada por dia, uma vez que o display é o que mais gasta energia nesse tipo de aparelho. O relógio, como é comum na categoria, tem um padrão proprietário de conexão de energia. Portanto, é importante ter sempre o carregador por perto- ainda que possa demorar até duas semanas para que isso aconteça.

Se o relógio se portou dentro do esperado na maioria dos recursos que oferece, a exceção que confirma a regra é a primeira conexão com o celular. O processo de parear o relógio com um smartphone Android foi penoso. Primeiro, foi preciso baixar o Huawey Health e criar uma conta. Depois, era preciso adicionar o relógio ao aplicativo, mas a conexão nunca era estabelecida. Nas configurações, havia uma atualização disponível. No entanto, ela não era por meio de um aplicativo da Google Play Store, e sim um APK. Para os menos íntimos, APK é o formato de um arquivo de instalação de aplicativos que vêm de fora da Google Play Store e, portanto, não tiveram a aprovação da detentora do sistema operacional Android - e a instalação desse tipo de aplicativo é veementemente não recomendada por especialistas em segurança digital. Com a instalação do APK completada, o novo entrave foi a conexão Wi-Fi. O relógio só encontrou a conexão com o aplicativo com o Wi-Fi desligado (e o 4G ativo). Essas complicações são, em parte, devido às restrições que a Huawei teve nos Estados Unidos, e em parte por causa de uma experiência de usuário que precisa melhorar. Em todo caso, um usuário leigo teria grande dificuldade de conectar o relógio ao smartphone, algo que deveria ser intuitivo.

Conclusão

Dito tudo isso, vale a pena comprar um Huawei Watch GT 2 Pro? A resposta é: depende. Do ponto de vista de localização de recursos, os produtos da Samsung, da Apple e da Xiaomi são mais adaptados e podem valer mais a pena. Além disso, o pareamento com o celular é mais simples. Mas quem é fã da Huawei e busca um relógio com bom design e bom funcionamento geral em tudo que se compromete a fazer vai encontrar no Watch GT 2 Pro um ótimo smartwatch.

