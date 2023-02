Qual é a melhor marca de TV? Ranking mostra fabricantes que mais venderam em 2022

A qualidade de um produto muitas vezes pode ser medida pela sua popularidade com os consumidores. O indicador também pode indicar onde encontrar a melhor opção de compra.

Dada a consideração, no setor de televisores, há muito tempo a liderança nas vendas tem sido da Samsung, que vende quase o dobro da sua concorrente direta LG. Mas em 2022, um revés ocorreu, e a vice-líder viu o segundo lugar sair de suas mãos e ir para a TCL.

Como resultado, agora há três empresas chinesas no top 5, incluindo as novatas HiSense e Xiaomi, deixando a japonesa Sony para trás na sétima posição.

O ranking foi montado através de dados da companhia de pesquisas Omdia, divulgados pela Business Korea. Abaixo você confere as líderes do mercado global de televisões:

Samsung com 19,6% do mercado e 39.836 unidades vendidas TCL com 11,7% do mercado e 24.543 unidades vendidas LG com 11,69% do mercado e 23.786 unidades vendidas HiSense com 10,5% do mercado e 23.757 unidades vendidas Xiaomi com 6,2% do mercado e 12.601 unidades vendidas

Dado o cenário do top 5, fica evidente que a Coreia do Sul está perdendo espaço para a indústria de televisores da China, uma vez que as marcas chinesas juntas têm uma porcentagem maior do que a Samsung, que está na primeira posição.

Quando se trata de receitas globais, a LG continua se garantindo logo atrás da Samsung, com 16,7% e 29,7% , respectivamente, das vendas mundiais. A TCL está no terceiro lugar com 9,4%.

A razão para esse cenário é simples: as fabricantes da Coreia do Sul, em comparação às marcas chinesas, lideram na área de aparelhos topo de linha, que costumam custar mais para o consumidor final.