Carreira dos sonhos: Cia de Talentos lança edição da pesquisa de 2023; veja como responder

Qual é a empresa que você sempre sonhou em trabalhar? O Grupo Cia de Talentos acaba de lançar a nova edição da pesquisa Carreira dos Sonhos, estudo realizado há mais de 20 anos e que já ouviu mais de 1,4 milhões pessoas para descobrir os desejos profissionais de jovens, trabalhadores de média gestão e alta liderança.

Em 2022, pelo décimo ano consecutivo, o Google ficou no topo da lista das 10 das empresas que os profissionais mais sonham em trabalhar.

Em meio ao cenário de instabilidade econômica e mudanças no mundo do trabalho, nunca foi necessário entender as motivações dos profissionais. Na edição de 2023, por exemplo, a pesquisa abordará a satisfação das pessoas com relação ao trabalho e o papel da liderança nas transformações necessárias no mundo do trabalho.

"É papel da liderança fazer com que as pessoas se sintam ouvidas, respeitadas e com clareza sobre o propósito e as metas da organização", diz Danilca Galdini, head de pesquisa do Grupo Cia de Talentos.

"Além disso, também cabe à liderança conhecer as diferentes realidades e demandas do time de trabalho, compreendendo que hoje são mais vulneráveis ao esgotamento devido ao estresse da pandemia, ao ambiente político e econômico incerto e à necessidade de mudança e adaptação constante que faz parte do mundo atual", afirma Danilca.

Pesquisa Carreira dos Sonhos 2023

Os interessados em responder a pesquisa devem acessar o site Carreira dos Sonhos. Quem responder a pesquisa até o final, pode concorrer a 20 vales-compras no valor de R$500,00.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.