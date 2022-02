Produtora catarinense de softwares Senior Sistemas pede registro para IPO

A produtora de softwares de gestão Senior Sistemas pediu registro para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), desafiando o momento adverso que levou dezenas de empresas brasileiras nos últimos meses a suspenderem planos de captar recursos no mercado.

A companhia, com sede em Blumenau (SC), pretende usar os recursos com a venda de novas ações para investir em expansão orgânica e em aquisições, segundo a minuta do prospecto preliminar da oferta disponibilizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A oferta será coordenada por Itaú BBA (coordenador líder), BTG Pactual, Morgan Stanley e Santander Brasil. Atuais acionistas da companhia, cujos nomes não foram revelados, venderão uma fatia no negócio.

Atualmente com cerca de dois mil funcionários, a empresa criada em 1988 acelerou a expansão nos últimos anos por meio de 25 aquisições ou investimentos em startups. Em 2021, teve receita líquida de 582,5 milhões de reais, alta de 41,2% sobre o ano anterior, enquanto o Ebitda evoluiu 18,9% no período, para 162 milhões de reais.

Apesar do volume recorde de recursos levantados por empresas brasileiras em IPOs em 2021, o país também teve dezenas de empresas suspendendo planos de estreia na B3 devido à piora das condições do mercado.