Por que o Google investiu mais de R$ 700 mi em duas startups indianas

O Google foi às compras neste fim de ano e desembolsou algumas centenas de milhões de dólares de dólares. A empresa está investindo na compra de participação minoritária das startups Glance e DailyHunt, ambas da Índia e que atuam com marketing digital e redes sociais. Com o aporte, a companhia de Mountain View mira uma competição cada vez maior contra empresas como Apple, Instagram e TikTok.

Fundada em 2016 como uma plataforma distribuição de conteúdo móvel, a Glance recebeu 145 milhões de dólares. Segundo o TechCrunch, a Glance já disponibilizou conteúdo noticioso e jogos na tela de descanso de mais de 100 milhões de smartphones. Todo o conteúdo é selecionado e personalizado para cada usuário através de inteligência artificial. A empresa pertence à InMobi, conglomerado de publicidade.

“A Glance é um ótimo exemplo de solução para o consumo prioritário e exclusivo de dispositivos móveis, servindo conteúdo em muitos dos idiomas locais da Índia”, disse Caesar Sengupta, vice-presidente do Google, em comunicado. “Este investimento reforça nossa crença em trabalhar com startups inovadoras da Índia com o objetivo comum de construir uma economia digital inclusiva que beneficiará a todos.”

Nascido em 2009 e atuante com uma plataforma de vídeos curtos dedicado ao conteúdo móvel e que já tem 285 milhões de usuários, o DailyHunt recebeu 100 milhões de dólares em uma injeção de capital que também contou com a participação de empresas como Microsoft e Alphawave, além de outros investidores. A empresa pertence à Ver Se Innovations e já recebeu levantou outros 342 milhões de dólares em investimentos, segundo o TechCircle.

Tanto a Glance como o DailyHunt são plataformas que devem ajudar o Google a melhorar o desempenho de seu sistema operacional para smartphones. A ideia da companhia comandada por Sundar Pichai é levar mais conteúdo para as telinhas dos usuários, sem que eles precisem necessariamente instalar um ou outro aplicativo para isso. Ao mesmo tempo, seduz usuários do iPhone a dar uma chance para o Android.

O aporte fez com que as duas startups mudassem de patamar. Ambas agora atingem a alcunha de unicórnios, termo utilizado para quando uma startup passa a valer mais de 1 bilhão de dólares. A Glance, vale lembrar, já havia recebido outros 45 milhões de dólares em um investimento feito em 2019 pelo fundo de capital de risco Mithril Capital Management.

Foco na Índia

Ambos os investimentos fazem parte de um plano do Google de injetar 10 bilhões de dólares em startups indianas durante os próximos anos através do India Digitalization Fund, criado para impulsionar os negócios digitais do país. Vale lembrar que o Google já havia desembolsado outros 5,7 bilhões de dólares na empresa de telecomunicações Jio Platforms.