Os planos da Apple para 2021? Analista faz previsões

2021 chegou e o ano pode marcar a entrada da Apple em um novo segmento de mercado: dispositivos de realidade aumentada. É o que afirma o analista Ming-Chi Kuo, analista da TF International Securities que tem fontes na cadeia de fornecimento da Apple.

O aparelho seria similar ao Google Glass, um dispositivo de 2012 que não ganhou o mercado de consumo, como fizeram os smartphones na última década.

Os planos de lançar o aparelho, que coloca uma camada digital sobre a visão do mundo dos usuários, não são de hoje. Há anos a empresa trabalha no projeto do produto que é chamado informalmente de Apple Glass. Ele aceitaria lentes de prescrição comuns, viabilizando o uso do aparelho por todas as pessoas.

O projeto teve supostos detalhes revelados em maio do ano passado, em uma publicação de Jon Prosser, do canal Front Page Tech. O novo produto da Apple teria preço sugerido de 499 dólares, ou seja, seria mais barato do que um iPhone e mais caro do que um Apple Watch.

O Apple Glass seria lançado junto com outro chamado de “AirtTags”. Esses acessórios de rastreamento de objetos funcionarão junto com o aplicativo Find My para encontrar qualquer objeto, como acontece com o iPhone hoje.

Além disso, Kuo prevê que os MacBooks ganharão telas com tecnologia de mini LED para melhorar a fidelidade de cores e contraste de imagens.