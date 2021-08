Motivado com a Olimpíada? Veja 5 plataformas essenciais para atletas

A Olimpíada de Tóquio segue emocionando os brasileiros. Nomes como Ítalo Ferreira e Rebeca Andrade nos mostraram que sonhar e treinar são mais do que meras palavras — e que, com elas, podemos ir mais longe do que imaginávamos.

E agora com os Jogos chegando ao fim, por que não dar aquele passo definitivo e começar a treinar? A EXAME separou 5 sites ou aplicativos para smartphone essenciais para qualquer atleta. Veja:

Sem aplicativo disponível, o Atletas Now é o LinkedIn para esportistas. A plataforma quer ser a ponte entre atletas, clubes e profissionais de 23 áreas diferentes, que vão desde jornalistas até nutricionistas.

Atualmente, a empresa contempla 90 modalidades esportivas e oferece cursos e patrocínio de 250 reais para usuários selecionados. Quem se inscrever pode escolher entre os planos para atletas ou profissionais do esporte, que têm opções gratuitas e pagas (entre 10 e 20 reais mensais).

A Tero é o aplicativo para unir jogadores de futebol a outros atletas, treinadores, recrutadores, agentes e clubes do mundo inteiro. Todos podem se inscrever gratuitamente na plataforma, disponível para iOS e Android.

Quem é atleta pode comparar seus dados com outros esportistas, encontrar eventos e torneios e, quem sabe, ser encontrado por algum clube. Os treinadores têm o bônus de ganhar pontos por avaliação, que podem ser trocados por cursos, eventos e mais.

Quer começar um esporte, mas não tem equipamento? A Voit é o marketplace esportivo para quem quer comprar e vender itens usados. A plataforma, disponível para iOS e Android, conta com aproximadamente 5.000 produtos disponíveis e já movimentou mais de 80 mil reais.

A Voit é motivada por sua missão socioambiental. A empresa já desenvolveu projetos para beneficiar atletas crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e beneficiou instituições como Futebol de Rua e Ícaro.

Disponível para iOS e Android, o app Load Control permite que esportistas registrem dados de pré e pós-treino via smartphone.

No pré-treino, informações relacionadas à qualidade do sono, recuperação e a dor muscular são transformadas em um relatório para o treinador. Para o pós, é analisada a frequência cardíaca, distância percorrida, percepção subjetiva de esforço e mais, com o objetivo de otimizar o treinamento e reduzir risco de desgaste.

Voltado para equipes, o Gravol Sports ajuda na coleta e organização de dados. Treinadores e analistas podem acessar o site (não há aplicativo) para fazer upload de um vídeo do atleta ou time e fazer marcações de scouts, como posse de bola.

Depois, o sistema analisa dados quantitativos a partir das marcações realizadas e organiza os clipes em um banco de dados na nuvem, que pode ser acessado pela comissão técnica, jogadores e mais.