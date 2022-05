Odyssey G9: gigantesco monitor gamer de 49″ da Samsung chega ao Brasil

Apesar de ser bem conhecido dos aficionados por games e tecnologia de ponta, o monitor Odyssey G9, da Samsung, só chegava ao Brasil por meio de importação. Pois bem, não é mais o caso.

A empresa anunciou na última semana que o dispositivo gamer com tela curva de 49 polegadas, resolução de 5120 x 1440 pixels e taxa de atualização de 240 Hz será vendido no mercado brasileiro.

O gigante é equivalente a dois monitores de 27 polegadas, e que permite conectar até dois computadores diferentes e mostrar os conteúdos de ambos separadamente em cada lado da tela.

O monitor Odyssey Neo G9 conta com a mesma tecnologia Mini LED, presente na linha de TVs Neo QLED da Samsung, que substitui os LEDs convencionais por aproximadamente 40 Mini LEDs. Isso resulta em uma iluminação mais precisa e imagens mais brilhantes.

Há também o recurso Quantum Matrix, que garante mais contraste nas áreas mais escuras da cena e que as partes claras tenham pontos ainda mais brilhantes.

O dispositivo também é compatível com as tecnologias G-Sync e Free-Sync, que garante que as informações processadas pela placa de vídeo do PC sejam mostradas exatamente na tela do monitor.

O preço sugerido pela Samsung é R$ 13.599, mas há preços menores e promocionais nas principais varejistas de gadgets especializados.