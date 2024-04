O vídeo mais curtido do TikTok será, de novo, uma dublagem de música

A modelo australiana Leah Halton, de 23 anos, pode não ser um nome familiar para quem não acompanha as tendências do TikTok, mas ela está prestes a se tornar criadora do vídeo mais curtido da plataforma chinesa.

Leah postou um vídeo de 12 segundos no TikTok, onde aparece dublando a música "Praise Jay In the Moonlight" de YG Marley, um tipo de conteúdo que tem definido não só o TikTok, mas também os interesses da Geração Z.

O vídeo, que inicia com um close em seu rosto, mostrando Leah franzindo o nariz, já acumulou impressionantes 707 milhões de visualizações, 47 milhões de curtidas e 1,7 milhão de comentários.

Até então, o recorde de vídeo mais curtido no TikTok é de Bella Poarch, outra influenciadora que conquistou o público ao dublar a música "M to the B" de Millie B em 2020, alcançando 65,7 milhões de curtidas. Apesar de Leah ainda precisar de quase 20 milhões de curtidas para quebrar esse recorde, a rapidez com que acumula os números sugere que ela poderá alcançar esse feito em breve.

Leah, natural de Melbourne, Australia, começou sua carreira na internet em 2019 com um canal no YouTube, e mostrava suas rotinas de maquiagem e compras em lojas de grife. Desde então, ela tem expandido sua presença online e agora está prestes a conquistar um novo título no mundo digital.