O dinheiro chegou ao Clubhouse: app libera transferência a outros usuários

A rede social focada em áudio Clubhouse vai permitir que os usuários possam enviar dinheiro e pagar outros criadores de conteúdo na plataforma. A notícia foi anunciada pela companhia e passa a valer a partir desta segunda-feira, 5.

Como forma de se diferenciar e atrair criadores, o Clubhouse anunciou que 100% do pagamento irá para o criador de conteúdo. Outras plataformas que intermediam o envio de valores entre audiência e criadores — como Twitch, OnlyFans e Patreon — geralmente cobram uma taxa e repassam uma percentagem.

Quem enviar o dinheiro será cobrado uma pequena taxa de processamento que ficará com a Stripe, uma startup de processamento de pagamentos parceira do Clubhouse. Por enquanto, a função está sendo entregue a um pequeno número de usuários. O Clubhouse ainda é um aplicativo disponível apenas para iPhones, mas uma versão Android está sendo desenvolvida.

Para enviar dinheiro, basta clicar no perfil que irá receber e selecionar a opção de transferência, se disponível.

O surgimento e popularidade do Clubhouse e de seu modelo de conversas causou frenesi no mercado de produção de conteúdo e redes sociais, com usuários participando de salas de conversa despojadas e de fácil acesso.

A notícia vem em meio ao surgimento de concorrentes do Clubhouse em diversos outros aplicativos, como Twitter e Spotify, que na semana passada anunciou uma aquisição para trazer o modelo de áudio ao vivo para dentro da plataforma.

Em fevereiro, o Twitter divulgou o Spaces, funcionalidade que será lançada para todos os usuários em abril e que permite que um grupo de até 10 pessoas se reúna para debater um assunto diante de uma audiência. Já o Instagram anunciou que agora suas lives poderiam ter até três outros convidados. Antes, só mais um convidado tinha acesso.