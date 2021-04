Pinterest negocia compra de aplicativo de fotos VSCO

A plataforma Pinterest, uma rede social avaliada em 51 bilhões de dólares muito utilizada por aficionados por decoração e outros hobbys para salvar referências na internet, está supostamente interessada em comprar o VSCO (pronuncia-se “visco”), um aplicativo de edição de fotos, de cores fortes, com ar retrô.

Segundo o jornal americano New York Times, as negociações continuam em andamento e ainda não existem valores cotados sobre um acordo.

Para o Pinterest, o momento é mais que oportuno. O serviço decolou durante a pandemia, registrando recordes de acesso e uso, depois de um IPO bem-sucedido em abril de 2020.

Hoje, o valor de mercado da empresa já cresceu mais de 7 vezes, gerando, inclusive, interesse de compra por parte da Microsoft.

Já o VSCO, que no passado almejou emplacar uma rede social similar ao Instagram, com ares mais exclusivos, é uma ferramenta de edição de fotos e vídeos disponível há mais de 10 anos e que não atingiu grandes voos.

O trunfo não tão recente da empresa foi cair nas graças de adolescentes e jovens adultos. A parcela feminina de usuários do app até criou o termo "garotas VSCO" para definirem a estética gerada pelos filtros do serviço. O título acabou dando origem a uma comunidade de mais de 4 milhões de seguidores, mas, ironicamente, no Instagram.

Ainda que nada esteja confirmado, a VSCO seria certamente uma aquisição interessante para o Pinterest, aglomerando, em uma pasta só, duas empresas especializadas em fotografias.