Nvidia apresenta GeForce RTX 4070 Ti com mais potência que a RTX 3090; saiba o preço no Brasil

A família de placas de vídeo de última geração da Nvidia ganhou um novo membro. Apresentado na terça-feira, 3, durante a CES 2023, a Nvidia trouxe a público a RTX 4070 Ti.

Um modelo poderoso se comparado a série 3000 e que, na verdade, é a versão rebatizada da RTX 4080 12 GB, apresentada em setembro e “deslançada” após uma enxurrada de críticas.

Na lista de especificações, a RTX 4070 Ti conta com 7680 núcleos CUDA, boost clock de 2.61 GHz, 12 GB GDDR6X, operando a 21 Gbps em uma interface de 192-bit e TDP de 285 W, entregando desempenho de 38.4 TFLOPs.

Tais características fazem a nova placa ser três vezes mais poderosa que o último flagship da Nvidia, a 3090 Ti.

A Nvidia promete que a nova placa de vídeo, baseada na arquitetura Ada Lovelace, com o uso do DLSS 3, algo exclusivo das RTX 4000, como a própria empresa já havia mostrado quando anunciou a RTX 4080 12 GB.

Quantos custa a RTX 4070 Ti?

O preço sugerido da GPU é de US$ 799. No Brasil, ela chegará pelo preço de R$ 7.199.

De acordo com assessoria da Nvidia, não haverá redução de preço sugerido nas placas de gerações anteriores.

Com qual Radeon compete a RTX 4070 Ti?

O novo chip gráfico é um rival direto da Radeon RX 7900 XT. Ainda não há como cravar se a diferença de preço entre as duas no Brasil será igual a diferença entre a RTX 4080 e RX 7900 XTX, que chega a ser de até 3 mil reais em favor da Radeon no momento.