MWC 2024: China Mobile e Huawei anunciam seus cronogramas para a comercialização de 5.5G

A Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) foi inaugurada em Barcelona, Espanha, nesta segunda-feira, e teve como um dos destaques a tecnologia 5G-A (5.5G), com a China Mobile e a Huawei já apresentando seus cronogramas comerciais para essa tecnologia.

Li Qiang, gerente do departamento de planejamento da China Mobile, afirmou que 2024 é o ano de comercialização da 5G-A, e a China Mobile começará a construir o modelo de negócios da 5G-A a partir deste ano, aprimorar a infraestrutura da 5G-A, promover cenários de aplicação da 5G-A, fortalecer o ecossistema da 5G-A e buscar alcançar a comercialização total da 5G-A até o final de 2026.

Li Peng, vice-presidente sênior da Huawei e presidente de vendas e serviços de ICT, também afirmou durante a conferência que 2024 é o ano de comercialização da 5G-A, e que, combinado com o desenvolvimento de tecnologias de nuvem e IA, há um grande potencial de crescimento comercial para os operadores.

A 5G-A, também conhecida como 5.5G, é uma versão avançada da 5G, com o objetivo de aumentar a velocidade de download e upload em 10 vezes, aumentar significativamente a densidade de conexão/número de conexões, melhorar ainda mais a latência e a confiabilidade, e explorar a integração de sensação e inteligência interna, entre outros aspectos. A transição das tecnologias de comunicação móvel do 5G para o 6G ainda levará algum tempo, e durante esse período de transição, a 5G-A é altamente esperada.

É relatado que mais de 300 empresas chinesas participarão do MWC 2024, incluindo a Huawei, a ZTE, a China Information Science and Technology Corporation, a MediaTek e outras empresas que exibirão produtos relacionados à 5G-A.

Uma geração de tecnologia de comunicação está associada a uma geração de infraestrutura e aplicativos terminais. A 5.5G é uma tecnologia de comunicação planejada para o período de 2025 a 2030, e ela aprimora e expande os cenários de aplicação da 5G. Com o contínuo desenvolvimento de novos cenários de aplicação, como chamadas telefônicas 5G, 3D sem óculos e interconexão industrial remota, a cadeia de produção de estações base, antenas, filtros, amplificadores de potência e outros elos-chave está prevista para encontrar novas oportunidades.

Um relatório de pesquisa recente da China International Capital Corporation (CICC) indica que 2024 será o ano de congelamento do primeiro padrão da 5G-A e de sua comercialização, e a cadeia de produção de radiofrequência tem potencial para se beneficiar da construção e implantação da 5G-A.

A AVIC Securities afirmou anteriormente que as estações base devem iniciar um ciclo de atualização iterativa – em comparação com as estações base 5G, o número de antenas em escala maciça das estações base 5.5G aumentará para mais de 192 canais, crescendo exponencialmente. Com a evolução das faixas de comunicação das estações base para a 5.5G, surgem novas demandas de desempenho e quantidade para a radiofrequência das estações base, e os elos como antenas, filtros, PCB e outros têm potencial para se beneficiar.

A China Merchants Securities está otimista em relação aos operadores, pois a transição do 5G para o 5.5G tem o potencial de impulsionar e estabilizar os investimentos dos operadores na construção de redes 5G. A instituição recomenda fortemente a ZTE e sugere prestar atenção na CICT Mobile Communication Technology, Shenglu Communication e Tongyu Communication.