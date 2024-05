Muito tempo no celular? Veja dicas para diminuir seu tempo de tela

Passamos horas nas redes sociais sem perceber, acumulando tempo de tela excessivo e afetando nossa saúde. O ato de rolar a tela online vendo notícias ou conteúdos que nos deixam tristes, ansiosos ou com raiva, conhecido como "doomscrolling" (ficar passando pela tela de forma excessiva), tornou-se comum. O Wall Street Journal apontou o que podemos fazer para nos sentirmos melhor.

Mesmo sem apagar seus aplicativos, é possível controlar como você os usa. Em vez de se deixar levar pelas catástrofes no X, sentir FOMO (medo de ficar de fora, em português) no Instagram, comparar seu corpo com os dançarinos do TikTok ou sentir inveja profissional no LinkedIn, experimente estas dicas.

Consumo consciente de conteúdo

Seja mais consciente com seu consumo de conteúdo. Ao invés de usar as redes para evitar emoções ou atrasar o sono, dedique o tempo de tela para aprender uma nova habilidade no YouTube, obter mais informações sobre um tópico que você se importa ou conectar-se com uma nova comunidade.

Considere como as contas que você segue afetam você. Se o conteúdo que você vê desperta inveja ou a sensação de que você não é suficiente, saiba que a maioria dos aplicativos de mídia social permite silenciar pessoas e tópicos específicos, evitando que apareçam completamente ou com menos frequência. Você não precisa nem mesmo desfazer amizade para evitar o conteúdo.

Recursos do telefone

Familiarize-se com os recursos de “Tempo de Tela” do seu telefone. A maioria dos telefones fornece dados sobre como você os usa, incluindo quantas vezes você os pega por dia. Usuários de Apple e Android podem definir limites de tempo de tela para aplicativos específicos nas configurações.

Apenas porque você baixou um aplicativo uma vez, não significa que ele precisa estar na tela inicial para sempre. Se algum aplicativo em específico durante certos períodos do ano (como feriados) desencadeia pensamentos prejudiciais, exclua-o do telefone. Você sempre pode baixá-lo novamente.

Para aplicativos que você decide manter, desative as notificações. Seus “likes” ainda estarão lá, mesmo que você não seja notificado em tempo real. Você também pode desligar todas as notificações usando a função “Não Perturbe”.

Grande parte do engajamento nas redes sociais—"likes" no Instagram, compartilhamentos no LinkedIn e notificações de mensagens diretas—faz nosso cérebro produzir dopamina. Para evitar essa busca pelo prazer imediato, dedique-se a atividades que tornam fisicamente impossível rolar a tela, como cozinhar, andar de bicicleta ou tricotar. Até mesmo um episódio de TV termina eventualmente, ao contrário do scroll infinito do TikTok ou Instagram.