Setor de smartphones cresce na China e Vivo assume destaque em vendas

Após dois anos consecutivos de retração, o mercado de smartphones na China voltou a crescer em 2024. Segundo um relatório da empresa de análise Canalys, as remessas anuais de smartphones aumentaram 4% em relação ao ano anterior, totalizando 285 milhões de unidades. O crescimento foi impulsionado por investimentos estratégicos dos fabricantes e avanços em inovação tecnológica.

Vivo lidera o mercado chinês

A Vivo assumiu a liderança no mercado chinês de smartphones em 2023, com 49,3 milhões de unidades vendidas — um crescimento de 11% em relação ao ano anterior —, conquistando 17% de participação de mercado. A Huawei ficou em segundo lugar, com 46 milhões de unidades enviadas e um impressionante aumento de 37%, garantindo 16% do mercado. A Apple ocupou a terceira posição, enquanto Oppo e Honor completaram o top 5, ambas com 15% de participação, destacando a competição acirrada no setor.

Para 2024, o analista Lucas Zhong projeta que as remessas de smartphones na China ultrapassem 290 milhões de unidades. Segundo ele, o mercado chinês apresenta um ambiente favorável, com recuperação estável da demanda, melhora nas condições macroeconômicas e subsídios governamentais para a compra de smartphones. Essas medidas devem estimular ainda mais o crescimento do setor, consolidando a China como um dos mercados mais dinâmicos do mundo.

Vendas no quarto trimestre de 2023

No quarto trimestre de 2023, o mercado apresentou crescimento de 5% em relação ao mesmo período do ano anterior, com 77,4 milhões de unidades enviadas. Esse desempenho foi impulsionado pelas vendas de fim de ano no segmento premium e pelos subsídios nacionais para formação de estoque.

Apesar de uma queda de 25% nas remessas, a Apple retomou a liderança do mercado no trimestre, alcançando 17% de participação. A Vivo ficou na segunda posição, enquanto a Huawei ocupou o terceiro lugar, com 12,9 milhões de unidades comercializadas.

Perspectivas para o futuro do setor

De acordo com o analista sênior Toby Zhu, o crescimento registrado no mercado de smartphones é resultado de uma estrutura sólida, sustentada pelo aumento do valor agregado dos produtos, inovações tecnológicas, educação do consumidor e recuperação da demanda.

A expectativa é que o mercado de smartphones na China continue em trajetória de crescimento em 2024, impulsionado por subsídios governamentais, operações comerciais saudáveis e um ambiente macroeconômico mais favorável. Com esse cenário, a Vivo e outras marcas devem seguir investindo em inovação e estratégias para se manterem competitivas.