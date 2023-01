Microsoft deve demitir mais de 10 mil funcionários

A Microsoft planeja demitir mais de 10 mil funcionários da operação global da companhia ainda nesta quarta-feira, 18. Segundo a Bloomberg, o corte, que significa 5% do quadro de colaboradores, terá um custo de US$ 1,2 bilhão.

Nessa nova demissão em massa, nem mesmo o setor de tecnologia será poupado. Os cortes serão “significativamente maiores” do que o layoff de 1% em 2022. No ano passado, as funções mais afetadas foram as de consultoria e soluções para clientes.

O anúncio acontece dias após Satya Nadella, CEO da Microsoft, confirmar que a empresa passará por dois anos "desafiadores". “Tivemos muita aceleração durante a pandemia e há uma certa normalização dessa demanda. E, além disso, há uma verdadeira recessão em algumas partes do mundo", disse em entrevista para a CNBC.

Ainda não se sabe o número exato de demissões ou quais setores e países serão mais afetados.

Além da Microsoft, gigantes da tecnologia como Meta, Amazon e Twitter também realizaram demissões no início do ano.