Lucro da Samsung sobe 23% mesmo com pandemia

O mercado global de smartphones caiu, mas, mesmo assim, lucro da companhia sul-coreana cresceu, em parte, por causa da Apple

A Samsung conseguiu aumentar o lucro no segundo trimestre de 2020, apesar da crise do novo coronavírus, que afetou o mercado global. A companhia sul-coreana reportou alta de 23% no lucro do período, chegou a 6,84 bilhões de dólares.

O crescimento no lucro se dá em um momento em que as vendas de smartphones têm caído mundialmente por causa da covid-19. A empresa informa que conseguiu o feito graças a uma recuperação do mercado maior do que o previamente antecipado e a uma melhoria nos seus gastos no período de março a junho.

A Samsung espera uma retomada nas vendas de celulares no terceiro trimestre, que será marcado pelo lançamento do smartphone Galaxy Note 20, no começo de agosto.

Dois terços do lucro da sul-coreana no trimestre vieram da unidade de semicondutores, responsável, por exemplo, pelas vendas de chips de memória DRAM, muito usados em data centers e PCs.a nuvem aumenta, mas as vendas em queda de smartphones significam que as remessas gerais de armazenamento caíram. Ainda assim, a divisão de semicondutores foi responsável por dois terços do lucro operacional da Samsung no trimestre.

Os próximos passos da empresa envolvem o lançamento do novo Galaxy Note 20 e de uma segunda geração de celulares com telas dobráveis, que devem chegar ao mercado global até o fim do ano.