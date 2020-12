LG traz fone de ouvido com tecnologia autolimpante ao Brasil

A sul-coreana LG traz ao Brasil o novo fone de ouvido Tone Free FN6, um acessório que funciona via Bluetooth 5.0 e tem tecnologia autolimpante. Quando guardado na caixa que acompanha o produto, a limpeza é realizada em um período de 10 minutos. O FN6 é o primeiro fone de ouvido com essa tecnologia a ser lançado no mercado brasileiro.

O sistema de limpeza automática é chamado UVNano. Segundo a LG, ele é capaz de eliminar até 99,9% das bactérias que estiverem no fone por meio de luz ultravioleta.

“Além da incrível experiência sonora proporcionada pela tecnologia Meridian, o Tone Free também se atenta à conveniência. A construção do fone sem fio é voltada para o conforto, praticidade e adaptação às diversas situações do dia a dia dos consumidores, tanto para aquelas que precisam de mais concentração durante o trabalho, quanto para aquelas de descontração com qualidade sonora’’ diz, em nota, Ramiro Neto, gerente de produto da área de áudio e vídeo da LG do Brasil.

Vendido por 1.199 reais, o Tone Free FN6 compete contra o Galaxy Buds Live, da Samsung, e os Airpods, da Apple. Assim como os Airpods Pro, o fone da LG conta com redução de ruído para evitar que sons externos levem o usuário a aumentar demais o volume.

O Tone Free FN6 tem autonomia de bateria de 12 horas e mais 18 horas após ser recarregado com a caixa, que funciona como uma bateria extra portátil. O tempo de autonomia é estimado pela própria fabricante, que também diz que após cinco minutos de recarga é possível obter uma hora de reprodução sonora com o fone.