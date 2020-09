Lenovo oferece suporte VIP para home office de clientes corporativos

Antes da pandemia de covid-19, que impôs medidas de isolamento social, 51% das empresas não ofereciam a opção de home office, segundo pesquisa do ISE Business School. Quando os empregados tiveram de trabalhar de casa, foi preciso dar o suporte necessário para que pudessem realizar todas as suas atividades. Ainda segundo o levantamento, as empresas têm oferecido equipamentos e treinamentos no uso da tecnologia em 88% dos casos.

Foi graças à tecnologia que se tornou possível para as pessoas trabalharem de qualquer lugar. Porém, mais flexibilidade requer maior segurança e um serviço de TI fácil de implementar soluções. A Lenovo, por exemplo, tem apostado em infraestrutura inteligente já há alguns anos e, neste momento, está ajudando empresas a encontrar o caminho mais ágil a seguir, seja com soluções de produtividade, segurança, colaboração, seja com serviços gerenciados.

Na prática, são serviços que vão da implantação ao gerenciamento remoto de tecnologias, além de disponibilização de plataformas de colaboração à distância, as quais permitem a mobilidade, mas mantêm a produtividade dos empregados. Tudo isso, sempre considerando a questão da segurança.

“A Lenovo é líder global na transformação inteligente com produtos e serviços que melhoram a maneira como trabalhamos, nos divertimos e nos conectamos. Nos preocupamos em apoiar nossos clientes da melhor forma possível neste momento em diversos campos, como produtividade, segurança das informações e confiabilidade”, afirma Leandro Lofrano, gerente de produtos sênior.

Variedade

A Lenovo disponibiliza uma ampla linha de notebooks da categoria ThinkPad, que se destacam pela qualidade, tecnologia e resistência. A empresa também oferece produtos como workstations, com as linhas ThinkPad e ThinkStation, desktops de uso pessoal e corporativo, com as linhas ThinkCentre e Lenovo, e monitores da linha ThinkVision.

Todos os produtos são produzidos com processadores Intel e os itens da linha Think passam por vários testes de resistência, como altas e baixas temperaturas, líquido, poeira, quedas, choques, vibração, fungos, para oferecer o máximo de durabilidade do equipamento em condições extremas, como tempestades de areia e até gravidade zero.

Além disso, a Lenovo possui uma estrutura qualificada de serviços de suporte ao cliente que dá apoio tanto na implantação, com personalização de ativos, criação de imagens e provisionamento, quanto nas instalações customizadas, com movimentação e recuperação de ativos.

”A área de TI precisa cada vez mais de ajuda para que as complexidades do dia a dia não impactem a produtividade dos usuários finais. Dessa forma, um suporte rápido, preparado para atender os clientes, humanizado e com amplo conhecimento, torna-se fundamental. É exatamente isso o que buscamos entregar todos os dias”, diz Carlos Toledo, gerente de vendas de serviços sênior da Lenovo.

Serviço VIP

Com o objetivo de melhorar a experiência e aumentar a produtividade dos clientes, a Lenovo também criou o Premier Support, serviço que conta com engenheiros especializados para atendimento exclusivo das equipes de TI e dos usuários finais das empresas.

O suporte técnico funciona em dias úteis, das 9 às 18 horas, e abrange software e hardware OEM, original do equipamento. O serviço disponibiliza um número de telefone exclusivo, sem menus complicados para navegar, que dá acesso direto aos técnicos da Lenovo.

O ponto de contato é único para que o gerenciamento seja simplificado de ponta a ponta. O atendimento é feito por gerentes de contas técnicos dedicados e mensurado pela resolução logo no primeiro contato, para que a solução do problema seja rápida e precisa. Os técnicos ouvem a demanda e, em seguida, entregam um troubleshooting (“solução de problemas”, numa tradução livre) avançado, sem scripts pré-decorados.

Outras vantagens são o serviço de reparo no local, que é feito no dia útil seguinte, o acesso prioritário a peças e o Lenovo Solution Center, que detecta automaticamente erros do sistema e já cria um atendimento de suporte. “Isso permite ao cliente manter o tempo de inatividade do sistema e as interrupções de produtividade em um tempo mínimo, além de ter garantia de peças e de mão de obra e relatórios trimestrais robustos”, explica Toledo.

Acesse www.lenovo.com e tenha mais informações sobre os produtos e serviços.