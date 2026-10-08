IA faz lucro da Samsung disparar — e expõe dilema do negócio de smartphones

RESUMO ＋ A Samsung estima lucro operacional recorde de 107,4 trilhões de won no terceiro trimestre de 2026, quase nove vezes o resultado de um ano antes. A recuperação combina demanda por infraestrutura de IA, alta dos preços de memória e avanços nos produtos da companhia. O desempenho, porém, é desigual: a Samsung ainda disputa a liderança em HBM e enfrenta pressão de custos nos aparelhos. Os resultados detalhados serão divulgados em 29 de outubro.

Dois anos depois de pedir desculpas por seu desempenho e reconhecer preocupações com a competitividade tecnológica, a Samsung apresentou nesta quinta-feira, 8, uma prévia de lucro operacional recorde de 107,4 trilhões de won para o terceiro trimestre. O valor é quase nove vezes o registrado no mesmo período de 2025.

A recuperação acontece em meio à expansão da infraestrutura de inteligência artificial (IA), que aumenta a procura por memórias e sustenta os preços dos componentes. A Samsung ganhou espaço nesse mercado, mas o resultado consolidado ainda não mostra quanto cada divisão contribuiu para o novo recorde.

A companhia estima receita de 195 trilhões de won entre julho e setembro. Pelas contas feitas a partir da prévia oficial, o lucro operacional cresceu aproximadamente 782,5% em um ano e 20% sobre o trimestre anterior. A receita aumentou 126,6% na comparação anual.

São números preliminares de um trimestre encerrado. O anúncio não informa lucro líquido, geração de caixa nem resultados por divisão. O detalhamento está previsto para 29 de outubro, na Coreia do Sul.

Da carta de desculpas à recuperação

Em 8 de outubro de 2024, Young Hyun Jun, então vice-presidente e chefe da divisão de semicondutores, publicou uma carta a clientes, investidores e funcionários. A liderança assumia responsabilidade pelo desempenho e prometia fortalecer a tecnologia e rever processos.

“Causamos preocupações sobre nossa competitividade técnica”, escreveu Jun.

A recuperação financeira começou antes da prévia divulgada agora. No quarto trimestre de 2025, a Samsung já havia registrado lucro operacional recorde de 20,1 trilhões de won. Naquele balanço, atribuiu o avanço à expansão de produtos de maior valor e à alta geral dos preços de memória.

O desempenho atual, portanto, reúne duas forças: um ciclo favorável para fornecedores de componentes e avanços próprios da Samsung em produtos e participação de mercado.

A IA que impulsiona o lucro está nos servidores

A recuperação mais evidente está nas memórias usadas para construir infraestrutura de IA. Esse mercado é diferente dos recursos de inteligência artificial oferecidos nos celulares Galaxy.

Uma das tecnologias centrais é a memória de alta largura de banda, conhecida pela sigla HBM. Ela fornece capacidade de transferência de dados para os sistemas de computação usados em IA.

Em fevereiro, a Samsung anunciou produção em massa e primeiros embarques comerciais de HBM4. No balanço do primeiro trimestre, confirmou o início das vendas em escala de HBM4 e SOCAMM2 para a plataforma Vera Rubin, da Nvidia.

O avanço representa uma mudança em relação ao período em que a companhia buscava ampliar sua presença nos componentes mais avançados para IA. A disputa, porém, continua aberta.

Samsung avança, mas SK Hynix mantém liderança em HBM

No segundo trimestre de 2026, a Samsung alcançou 33% do mercado de HBM por receita, segundo dados da Counterpoint reproduzidos pelo SamMobile. A participação era de 21% no primeiro trimestre. A SK Hynix permaneceu na liderança, com 50%.

A Samsung cresceu, assim, 12 pontos percentuais em um trimestre, mas ainda estava 17 pontos abaixo da rival. Esses números se referem ao período de abril a junho, não ao trimestre da prévia divulgada nesta quinta-feira.

No mercado mais amplo de DRAM, o retrato é outro. Segundo a TrendForce, a Samsung liderou por receita no segundo trimestre, com 39,4%, seguida por SK Hynix, com 24,9%, e Micron, com 23,3%.

A consultoria atribuiu o desempenho da Samsung à combinação de crescimento dos volumes em bits, expansão da HBM4 e aumento do preço médio de venda. A melhora, portanto, não veio exclusivamente da alta dos preços, nem apenas de um produto.

A memória ajuda os chips e pressiona os aparelhos

A Samsung participa dos dois lados desse mercado: fornece componentes e fabrica eletrônicos que precisam deles. Os resultados do segundo trimestre já mostravam desempenhos diferentes dentro do grupo.

A divisão Device Solutions, que reúne memórias, System LSI e fabricação terceirizada de chips, registrou 89,2 trilhões de won em lucro operacional, com receita de 127,5 trilhões.

Já o agrupamento Mobile eXperience e Networks apresentou prejuízo operacional de 0,7 trilhão de won, com receita de 33,2 trilhões. A Samsung informou que as vendas cresceram na comparação anual, mas que os custos elevados de componentes reduziram o resultado.

O agrupamento inclui celulares e redes. Não permite atribuir todo o prejuízo aos smartphones, nem identificar quanto da pressão veio especificamente das memórias.

A tendência de custos permanece. Em previsão publicada em setembro, a TrendForce estimou alta trimestral de 10% a 15% nos preços contratuais da DRAM convencional e de 15% a 20% na NAND Flash no quarto trimestre.

São projeções para componentes, não reajustes de varejo. Estoques, contratos e configuração dos aparelhos influenciam o repasse ao consumidor. A pesquisa também prevê desaceleração dos aumentos em várias categorias, diante da dificuldade dos compradores de absorver novos custos.

Na fabricação de chips, a distância para a TSMC continua

A recuperação em memória não equivale a uma liderança em todos os semicondutores. Na fabricação terceirizada de chips, conhecida como foundry, a Samsung continua distante da TSMC.

Segundo a TrendForce, a TSMC tinha 72,5% do mercado por receita no segundo trimestre. A Samsung ficou com 5,9%.

A receita da Samsung Foundry cresceu 1,8% sobre o trimestre anterior, para US$ 3,26 bilhões. Mesmo assim, sua participação diminuiu porque os concorrentes avançaram mais rapidamente.

O resultado mostra que crescimento absoluto e ganho de posição competitiva são medidas diferentes. Uma fábrica pode vender mais e, ao mesmo tempo, perder espaço relativo.

O que o balanço completo ainda precisa mostrar?

A prévia confirma a expansão do lucro consolidado. Os balanços anteriores e os dados de mercado também documentam avanços da Samsung em memória. Ainda falta conhecer a contribuição de cada negócio entre julho e setembro.

O detalhamento permitirá avaliar quanto da receita veio de preços, volumes e combinação de produtos, além de verificar se a pressão sobre aparelhos e a situação da foundry persistiram no terceiro trimestre.

A apresentação dos resultados está marcada para 29 de outubro, às 10h na Coreia do Sul — 22h de 28 de outubro em Brasília.