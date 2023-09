GoPro Hero 12 Black é lançada por R$ 3.199 com foco em criação de conteúdo

Nesta quarta-feira, 6, a GoPro anunciou o lançamento da GoPro Hero 12 Black no Brasil pelo preço recomendado de R$ 3.199.

O modelo destaca-se principalmente pela otimização na bateria, com um gerenciamento de consumo aprimorado que promete dobrar a duração em gravações de alta qualidade.

Abaixo você confer as principais especificações e recursos do novo modelo:

Lente Max Lens Mod 2.0 com campo de visão de 177°;

HyperSmooth 6.0, software de estabilização de vídeos;

Interval Photo, recurso de automatização de capturas;

Rosca 1/4-20, conferindo compatibilidade com acessórios padrões;

Suporte para conexão com fones de ouvido via Bluetooth.

Quando o assunto é qualidade, o padrão GoPro é mantido: vídeos de até 5.3K a 60 fps e fotografias com 27 MP, ambos com suporte HDR.

A bateria da Hero 12 Black, ao gravar em 5.3K com 60 fps e o HyperSmooth 6.0 ativado, dura 70 minutos — um aumento significativo em relação à geração anterior, que tinha desempenho de 35 minutos.E

E, considerando a crescente demanda por criação de conteúdo em redes sociais como TikTok e Instagram, a GoPro introduziu recursos como o suporte para fones Bluetooth e um modo de gravação vertical (9:16). A rosca 1/4-20 facilita a integração com acessórios de outras câmeras, oferecendo uma solução econômica para produtores.

Além da Hero 12 Black, a GoPro lançou a Max Lens Mod 2.0, uma lente com 177° de campo de visão, e a sexta versão do software HyperSmooth. A lente é vendida à parte.

O aplicativo Quik, de gerenciamento da câmera, chegará ao desktop em novembro, contudo, estará disponível apenas para assinantes do serviço pago da GoPro.

As vendas da GoPro Hero 12 Black começarão no dia 13 de setembro. Uma versão denominada Content Creator ainda não tem previsão de lançamento no Brasil.