Google cria plataforma para aumentar segurança das crianças na internet

A segurança das crianças na internet é tema cada vez mais prioritário entre as famílias e instituições de ensino, principalmente com o aumento exponencial do uso de tecnologias, o que só foi intensificado durante o período da pandemia do coronavírus.

Como tentativa de contribuir para que crianças tenham uma experiência mais segura e confiante no ambiente on-line, o Google anunciou o lançamento da "Seja Incrível na Internet", plataforma educativa que convida pais, responsáveis e educadores a dialogarem sobre segurança on-line com conteúdos interativos.

O site conta com uma série de materiais e ferramentas desenvolvidas em parceria com especialistas globais em segurança digital, como Safernet, ConnectSafely e Family Online Safety Institute, com orientações, dicas, atividades e ferramentas para preparar crianças para usar a Internet de modo consciente e seguro.

Entre eles estão o Currículo do Seja Incrível na Internet com planos de aula sobre fundamentos de segurança e cidadania digital para serem usados nas salas de aula, o Guia da Família, o jogo educativo Interland, o guia de Bem-estar Digital e outros recursos.

O programa educativo se divide entre cinco trilhas:

Não caia em armadilhas (Fique Atento na Internet);

Proteja seus segredos (Seja Forte na Internet);

É legal ser gentil (Seja Gentil na Internet);

Na dúvida, fale com alguém (Seja Corajoso na Internet) e

Compartilhe com cuidado (Seja Inteligente na Internet).

Neste última, o objetivo é incentivar nas crianças o cuidado no momento de compartilhar informações e conteúdos na Internet, tratando a comunicação on-line da mesma forma que a offline. A dica aqui é criar regras sobre o que é ou não é adequado compartilhar na rede, tendo como foco a segurança dos dados pessoais de amigos e familiares.