Google anuncia atualizações de privacidade para o histórico de navegação e gerenciador de senhas

Durante o Mês de Conscientização sobre Cibersegurança, o Google revelou, na última quinta-feira, 11, uma série de atualizações com foco na segurança dos seus usuários. O objetivo é simplificar processos, tornando a experiência mais amigável.

Para os usuários Android, será introduzida a opção de excluir rapidamente os últimos 15 minutos do histórico de navegação, além dos dados do site e abas recentes.

Vale ressaltar que, anteriormente, o menor intervalo disponível para essa ação era de uma hora. Para utilizar a nova funcionalidade, basta clicar nos três pontos localizados no canto superior direito do navegador Chrome e selecionar a opção “limpar dados de navegação”.

Quanto ao Google Password Manager, ferramenta integrada ao aplicativo Google que permite salvar senhas de forma segura e facilitar o login, agora pode ser definido como o provedor de preenchimento automático padrão pelos usuários iOS. Isso possibilita que o aplicativo do Google complete senhas de forma ágil em qualquer aplicativo ou site.

Outra novidade é a maior facilidade de acesso ao relatório do dark web do Google. Esta ferramenta auxilia os usuários a verificar se seus endereços de Gmail foram comprometidos na dark web, a parte não indexada da internet e usada por hackers para vazamentos.

O acesso ao relatório será incorporado ao menu da conta no aplicativo Google. Para visualizá-lo, os usuários precisarão apenas fazer login no aplicativo e tocar na imagem do perfil. A funcionalidade já está disponível para Android e chegará em breve ao iOS.

Esta sequência de atualizações foi anunciada após o Google adotar o passkeys como método padrão de login, funcionando como um código pin. Estes substitutos de senhas validam a identidade do usuário por meio de métodos de autenticação biométrica criptografados disponíveis no dispositivo, eliminando a dependência das combinações de nome de usuário e senha, frequentemente alvo de ataques de phishing.