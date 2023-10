Threads, do Instagram, adiciona botão de edição e nova funcionalidade de voz

Em um anúncio recente, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, revelou que o Threads introduzirá um botão de edição de posts. Este recurso permite aos usuários editar suas publicações múltiplas vezes, no entanto, dentro de um intervalo de cinco minutos após a postagem. Até o momento, para corrigir erros, era necessário excluir e repostar a publicação.

Ao contrário do X (anteriormente conhecido como Twitter), que introduziu um botão de edição apenas no último ano e ainda assim restrito a uma assinatura, o Threads disponibilizará essa funcionalidade a todos os usuários sem custo adicional. O recurso estará acessível tanto em dispositivos móveis quanto na web.

No entanto, uma particularidade do Threads é que não exibe o histórico de edições da publicação. X, por outro lado, proporciona essa visibilidade, garantindo transparência e evitando a disseminação de informações falsas. Sem o histórico de edições, usuários do Threads podem alterar o conteúdo de um post após receber curtidas e compartilhamentos, sem deixar rastros da versão original. Isso poderia possibilitar usos indevidos do botão de edição.

Em complemento às novidades, Zuckerberg informou o lançamento de “Voice Threads”. A funcionalidade permite que os usuários compartilhem posts em formato de áudio. O processo é simples: ao criar um novo tópico ou resposta, basta tocar no ícone do microfone, a gravação começa. Automaticamente, uma legenda do clip de áudio é gerada, passível de edição posterior.

Por fim, rumores apontam que o Threads estaria em processo de desenvolvimento de uma função de "Trends", visando intensificar a concorrência com X.

A informação veio à tona após um usuário do Threads identificar a novidade em uma captura de tela divulgada inadvertidamente por um funcionário do aplicativo. Ao que tudo indica, essa lista de tópicos em alta não será segmentada por categorias, como "Notícias" ou "Esportes", nem personalizada ao estilo “Para Você” do X.