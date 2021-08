Para proteger usuários afegãos, Facebook está escondendo listas de amigos

Após o grupo fundamentalista islâmico Talibã retomar o poder no país depois de 20 anos, o Facebook anunciou recursos de segurança para ajudar usuários no Afeganistão a proteger a conta na rede social.

O anúncio foi feito por Nathaniel Gleicher, chefe de segurança do Facebook, no Twitter. Como medida de segurança, ele disse que a empresa desativou temporariamente a capacidade de visualizar e pesquisar listas de amigos de contas do Facebook dentro do Afeganistão.

Gleicher também afirmou que a plataforma está recebendo novas contas do Talibã, apesar de estar monitorando e banindo quem é favorável ao grupo. Os usuários, portanto, também foram oferecidos uma ferramenta para bloquear a conta rapidamente, caso temam ser alvos.

4/ We’ve launched a one-click tool for people in Afghanistan to quickly lock down their account. When their profile is locked, people who aren’t their friends can’t download or share their profile photo or see posts on their timeline. pic.twitter.com/pUANh5uBgn

— Nathaniel Gleicher (@ngleicher) August 19, 2021