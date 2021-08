Facebook e Google anunciam novo cabo submarino que se estende por 6 países

Os gigantes da tecnologia Google e Facebook anunciaram nesta segunda-feira, 16, sua participação em um novo projeto de sistema de cabos submarinos que visa melhorar a conectividade com a internet na região da Ásia-Pacífico.

Chamado de Apricot, o projeto irá atravessar 12.000 quilômetros e ligar Japão, Cingapura, Taiwan, Guam, Filipinas e Indonésia.

O objetivo é atender à crescente demanda por 4G, 5G e acesso de banda larga até 2024, de acordo com nota do Facebook.

A empresa de Mark Zuckerberg irá financiar parte do sistema de cabos em parceria com provedores regionais de telecomunicações.

Atualmente, 98% do trafégo internacional da internet é transportado por cabos submarinos.

Tanto o Google quanto o Facebook já instalaram milhares de quilômetros de cabos submarinos de internet pelo mundo — e eles não têm planos de parar tão cedo.

Isso é porque investir em regiões com maior potencial de crescimento, como a Ásia, faz parte dos planos das gigantes do Vale do Silício.

A Índia, por exemplo, é um dos maiores alvos das big techs. O Google anunciou ano passado um investimento de 10 bilhões de dólares para ajudar na digitalização do país na próxima década.

Além disso, ambas as empresas anunciaram em março que estavam financiando dois cabos que ligam a Costa Oeste dos Estados Unidos a Cingapura e Indonésia.

Um deles, o Echo, é complementar ao Apricot. "Juntos, eles fornecerão às empresas e startups na Ásia menor latência, mais largura de banda e maior resiliência em sua conectividade entre o Sudeste Asiático, o Norte da Ásia e os Estados Unidos", disse o Google em nota.

"O cabo Apricot é parte de nosso esforço contínuo para expandir a infraestrutura de rede global e servir melhor as mais de 3,5 bilhões de pessoas em todo o mundo que usam nossos serviços todos os meses", disse o Facebook. "Para conseguir isso, colaboramos com parceiros em todo o mundo para construir cabos de fibra óptica submarino."