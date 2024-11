Samsung Galaxy A05s vale a pena na Black Friday? Veja preço, detalhes e ficha técnica

O Samsung Galaxy A05s, lançado em 18 de outubro de 2023, oferece uma combinação de bom desempenho e design moderno. Equipado com o processador Snapdragon 680 4G, uma tela PLS LCD de 6,7 polegadas e uma bateria de 5000 mAh, o dispositivo proporciona uma experiência satisfatória para uso diário.

Câmera frontal do Galaxy A05s é boa?

A câmera frontal do Galaxy A05s, com 13 MP e abertura f/2.0, é adequada para selfies e videochamadas. Ela oferece fotos nítidas e detalhadas, com suporte para gravação de vídeos em 1080p a 30 fps, ideal para publicações em redes sociais e chamadas de vídeo.

Desempenho da câmera traseira do Galaxy A05s

A câmera traseira do Galaxy A05s conta com uma configuração tripla, composta por:

Principal: 50 MP, f/1.8, com autofoco

50 MP, f/1.8, com Macro: 2 MP, f/2.4

2 MP, f/2.4 Profundidade: 2 MP, f/2.4

Essa combinação permite capturar imagens em alta resolução e realizar gravações em 1080p a 30/60 fps, oferecendo versatilidade para diferentes tipos de fotos e vídeos, como paisagens e close-ups detalhados.

Autonomia de bateria do Galaxy A05s

A bateria de 5000 mAh do Galaxy A05s é uma das grandes vantagens do dispositivo, oferecendo uma autonomia que suporta o uso moderado ao longo de todo o dia. Além disso, o carregamento rápido de 25W permite que o smartphone seja recarregado rapidamente, garantindo mais praticidade no dia a dia.

Tela do Galaxy A05s é boa?

O Galaxy A05s conta com uma tela PLS LCD de 6,7 polegadas, com resolução de 1080 x 2400 pixels, o que resulta em uma densidade de aproximadamente 393 ppi. A tela possui uma taxa de atualização de 90Hz, o que proporciona uma experiência visual fluida e agradável, sendo ideal para assistir vídeos, jogar e navegar na internet.

Desempenho do Galaxy A05s

Com o processador Qualcomm Snapdragon 680 4G e opções de 4GB ou 6GB de RAM, o Galaxy A05s oferece desempenho eficiente para a maioria das tarefas cotidianas, como navegação na web, uso de redes sociais e aplicativos de mensagens. O armazenamento interno varia de 64GB a 128GB, e é possível expandi-lo com um cartão microSD de até 1TB, garantindo amplo espaço para armazenar fotos, vídeos e aplicativos.

Ficha técnica do Galaxy A05s

Processador:

Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm)

CPU: Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver)

Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) GPU: Adreno 610

Memória e Armazenamento:

4GB/6GB RAM + 64GB/128GB armazenamento

Expansível até 1TB via microSD

Dimensões e Peso:

Altura: 168 mm

168 mm Largura: 77.8 mm

77.8 mm Espessura: 8.8 mm

8.8 mm Peso: 194 g

Tela:

PLS LCD , 6,7"

, 6,7" Resolução de 1080 x 2400 pixels , 393 ppi

, 393 ppi Taxa de atualização: 90Hz

Câmera Traseira:

Principal: 50 MP, f/1.8, AF

50 MP, f/1.8, AF Macro: 2 MP, f/2.4

2 MP, f/2.4 Profundidade: 2 MP, f/2.4

Câmera Frontal:

13 MP, f/2.0

Bateria:

5000 mAh

Carregamento rápido de 25W (USB-C)

Segurança:

Sensor de impressão digital lateral

Conectividade:

4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, NFC (varia por região)

Áudio:

Alto-falantes, entrada para fone de ouvido de 3,5 mm

Sistema Operacional:

Android 13

Para mais detalhes, acesse a ficha técnica completa