Enquanto a Apple enfrenta bloqueio na China, a Huawei apresenta um concorrente para o iPhone

A Huawei lançou um smartphone com capacidades de conexão ultra-rápidas, posicionando-se como um rival direto da Apple na China. O lançamento ocorre após a decisão da China de proibir alguns oficiais do governo de usar iPhones.

A nova oferta da Huawei, o Mate 60 Pro, teve sua primeira leva esgotada em horas, indicando uma forte demanda no mercado chinês.

O dispositivo, vendido a US$ 960 na pré-venda, obteve ampla atenção nas redes sociais chinesas. Muitos analistas veem a combinação do banimento do iPhone e o lançamento da Huawei como fatores significativos que podem afetar as vendas da Apple no país.

Em 2022, a Apple enviou 224,7 milhões de iPhones para o mercado chinêss, de acordo com a Counterpoint Research. Martin Yang, analista da Oppenheimer, estima que a Apple possa perder até 10 milhões de envios de iPhones em 2024 devido ao novo dispositivo da Huawei.

O futuro do iPhone

Enquanto a Apple se prepara para lançar o iPhone 15 na próxima semana, a decisão da China permanece envolta em mistério. No entanto, o movimento pode ter repercussões significativas para a reputação da empresa americana no mercado chinês.

A Huawei não rotula seu novo dispositivo como um telefone 5G, mas testes mostram que pode atingir velocidades de download entre 500 e 800 megabits por segundo, ultrapassando as redes 4G. O dispositivo também possui características distintas, como comunicações via satélite.

O modo como a Huawei alcançou tal inovação tem sido objeto de especulação, especialmente considerando as sanções que limitam seu acesso a tecnologias e componentes dos EUA.

Apesar das limitações, o Mate 60 Pro foi elogiado por um jornal estatal chinês como um retorno bem-sucedido da empresa ao mercado de smartphones 5G.

Enquanto isso, relatos sugerem que o chip principal do Mate 60 Pro foi fabricado pela maior fabricante de chips contratados da China. A dependência da Huawei de fornecedores locais pode ser uma resposta às ações dos EUA que limitaram o acesso da empresa a tecnologias norte-americanas desde 2019.

Golpe no maior mercado da Apple

A China recentemente ultrapassou os EUA como o maior mercado de iPhones, representando 24% de todos os envios de iPhone no último trimestre. Embora a Apple mantenha uma participação significativa no mercado de smartphones de alto padrão na China, o crescimento da Huawei indica uma concorrência crescente.

A popularidade do novo dispositivo da Huawei é evidente, com um vídeo promocional gerando mais de 370.000 curtidas em uma plataforma semelhante ao YouTube. Em Shenzhen, consumidores, incluindo usuários atuais do iPhone, mostraram interesse no Mate 60 Pro, sublinhando a ameaça competitiva que a Huawei apresenta para a Apple na China.