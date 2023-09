China restringe iPhone, chance de alta de juros nos EUA, EWZ em queda e o que mais move o mercado

Investidores brasileiros deverão colocar nos preços a crescente tensão entre China e Estados Unidos nesta sexta-feira, 8, volta do feriado do Dia da Independência. O tema movimentou as negociações no mercado internacional na quinta-feira, 7, enquanto a bolsa brasileira esteve fechada.

Os futuros americanos operam perto da estabilidade nesta manhã, com investidores de olho na chance de Federal Reserve (FED) subir a taxa de juros novamente. A avaliação de agentes do mercado já teve impacto nos rendimentos do Tesouro americano, que caem nesta sexta-feira.

Na Europa, as bolsas operam em queda, a caminho do oitavo pregão consecutivo de perdas. O Stoxx 600 cai mais de 0,50%, com quase todos os setores no vermelho. Preocupações com as perspectivas da industria europeia, dados fracos da economia chinesa e inflação nos EUA, são alguns dos motivos que explicam o pessimismos do investidor do velho continente.

Chance para Fed subir juro aumenta

O último pregão em Wall Street também foi marcado pelos dados do mercado de trabalho, que mostraram um custo por mão de obra acima do esperado para o segundo trimestre. Os números contribuíram com o aumento da percepção de que será necessária uma nova alta de juro para o Federal Reserve conseguir controlar a inflação. A chance implícita nas curvas de o juro voltar a subir na reunião de agosto se tornou majoritária após a divulgação dos números.

Pequim restringe iPhone

A relação entre as duas potências já vinha numa decadente diante da disputas tecnológicas que vão de microchips a equipamentos militares de ponta. Mas na última quinta ganhou um novo capítulo emblemático: a proibição de que funcionários do governo chinês utilizem o iPhone. A restrição veio de Pequim como forma de tentar reduzir a dependência de tecnologia estrangeira e melhorar segurança cibernética.

Mercado em queda

As ações da Apple tombaram quase 3%, enquanto o índice Nasdaq, da bolsa onde a empresa é listada, caiu quase 1%. O tom negativo no último pregão se espalhou pelas bolsas da Europa e Ásia, que também fecharam no vermelho. O EWZ, ETF americano composto por ações da bolsa brasileira, caiu mais de 1%.

Que horas abre a bolsa de valores?

O horário de negociação na B3 vai das 10h às 17h. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-market ocorre entre 17h25 e 17h30. Já as negociações com o Ibovespa futuro ocorrem entre 9h e 17h55.