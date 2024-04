Em Santa Catarina, médico leva Apple Vision Pro para ser usado em cirurgia ortopédica

O Apple Vision Pro, dispositivo de realidade mista que combina elementos de realidade virtual e aumentada, está sendo adotado por diversos setores, inclusive na medicina.

Recentemente, a tecnologia foi aplicada durante uma cirurgia de artroscopia de ombro no Hospital Jaraguá, localizado em Jaraguá do Sul, Santa Catarina. O procedimento foi conduzido pelo ortopedista Bruno Gobbato e sua equipe.

A operação visou reparar uma ruptura do manguito rotador, uma lesão comum nos tendões do ombro. Para auxiliar no procedimento, o Apple Vision Pro foi usado para exibir modelos 3D de referência e permitir o acesso a exames importantes, como ressonâncias magnéticas, através do aplicativo nativo Notas. Além disso, a funcionalidade de espelhamento de tela do dispositivo proporcionou uma visão ampliada e de alta resolução da área operada.

Veja o vídeo sob o ponto de vista do cirurgião:

Um dos grandes benefícios destacados pelo Dr. Gobbato foi a capacidade do headset de manejar o alto alcance dinâmico das imagens. Isso se mostrou crucial, pois as luzes cirúrgicas intensas geralmente interferem na qualidade da imagem em procedimentos tradicionais. No entanto, com o Apple Vision Pro, esses obstáculos foram significativamente minimizados, oferecendo uma visualização clara e detalhada do campo cirúrgico.

Além do uso deste dispositivo, o ortopedista também tem experiência com o HoloLens da Microsoft, outro headset de realidade aumentada, que já foi utilizado para realizar cirurgias com a presença virtual de médicos especializados, aumentando a segurança e a eficácia dos procedimentos.

Este caso no Brasil reforça o potencial transformador da tecnologia de realidade mista na medicina, promovendo não apenas avanços na precisão cirúrgica, mas também na qualidade do ensino e na colaboração médica à distância.