Em meio à polêmica de privacidade no WhatsApp, rival do Google bate recorde

Em meio a uma polêmica de compartilhamento de dados do WhatsApp com o Facebook que provocou fuga de usuários para aplicativos como Signal e Telegram, o rival do Google focado em privacidade chamado DuckDuckGo bateu um recorde na última semana. O buscador, que não coleta dados de usuários, atingiu 100 milhões pesquisas por dia pela primeira vez na última segunda-feira, após 12 anos de existência.

A popularidade do DuckDuckGo aumentou com a oferta de aplicativos do buscador para celulares com sistemas Android ou iPhones e também uma extensão para o navegador de internet Chrome, que pertence ao Google.

Em setembro, a companhia informou que mais de 4 milhões de pessoas utilizam a sua extensão de navegador.

O Google e outras empresas de tecnologia estão na mira de órgãos regulatórios de competitividade nos Estados Unidos por terem, supostamente, criado condições que impedem a ascensão de competidores relevantes em seus segmentos de mercado.

Em meio à crise de privacidade do WhatsApp com o Facebook, o cofundador do WhatsApp – hoje no Signal – afirmou que as pessoas não irão substituir o WhatsApp pelo Signal, mas usarão os dois aplicativos para se comunicar com amigos e familiares. O Signal reportou ter registrado ” milhões de novos usuários” na última semana, enquanto o Telegram foi mais preciso ao afirmar que atingiu o marco de 500 milhões de usuários cadastrados.