Elon Musk propõe mudança de logotipo para o Twitter

Elon Musk, fundador e CEO da Tesla e SpaceX, adquiriu o Twitter em 2022 por um valor estimado de US$ 44 bilhões (equivalente a aproximadamente R$ 210 bilhões na atualidade). Desde então, o empresário tem implementado várias alterações na plataforma. A mais recente, anunciada na madrugada deste domingo (23), indica uma potencial mudança no logotipo da rede social.

Musk divulgou em sua conta no Twitter a informação: "E em breve daremos adeus à marca Twitter e, aos poucos, a todos os passarinhos". O comunicado, que sugere um afastamento do logotipo do "pássaro azul", veio acompanhado de um convite aos usuários para sugerirem um novo símbolo. Musk demonstrou particular interesse pela letra 'X' como uma opção de logotipo, sugerindo que um design do usuário pode vir a ser o novo símbolo da marca.

A proposta de mudança de logotipo ocorre em meio a uma série de outras mensagens de Musk solicitando que os usuários alterem a cor da plataforma para preto. Entretanto, o empresário não forneceu mais detalhes sobre a possível alteração.

Desde a aquisição do Twitter, Musk tem promovido mudanças que alteraram a dinâmica da rede social. Entre as mudanças, destacam-se a limitação na quantidade de tweets vistos e mensagens enviadas por dia, restrição ao acesso a dados da plataforma e a remoção da opção gratuita de autenticação em dois fatores via SMS. Ademais, a empresa passou a cobrar pelo selo azul de verificação e limitou o envio de mensagens para aqueles que não realizam o pagamento mensal pelo selo.