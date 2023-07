Plataforma oferece recompensa por dados de carteiras digitais de Elon Musk

Dias depois do seu lançamento, a Arkham Intel Exchange - uma espécie de bolsa de negociação de informações sobre carteiras digitais - já possui diversos pedidos de dados com ofertas de recompensa. Um dos alvos é o bilionário Elon Musk, o que pode incentivar uma caça sobre a presença do executivo no mercado cripto.

Ao menos 30 ofertas já foram lançadas na plataforma, inaugurada na semana passada. Os pedidos envolvem informações que comprovem ou ajudem a comprovar quem é o dono de uma determinada carteira digital. Em troca das informações, o usuário recebe uma recompensa em ARKM, a criptomoeda nativa do projeto.

No caso de Elon Musk, o pedido solicita informações que ajudem a identificar quais seriam os endereços das carteiras digitais do bilionário, conhecido por impactar no preço de diferentes ativos, em especial do dogecoin. Com isso, seria possível ver suas movimentações e quais criptos ele possui atualmente.

A recompensa oferecida é de mil ARKM, equivalente a pouco mais de US$ 520 (aproximadamente R$ 2,4 mil, na cotação atual) e foi criada pela própria Arkham. "Elon Musk, uma das pessoas mais ricas do mundo, tem atuado na indústria de criptomoedas nos últimos anos. Você consegue encontrar um endereço de propriedade de Elon Musk?", desafia a empresa.

Um levantamento feio pelo site Coindesk mostra que, até o momento, mais de dois terços de todos os pedidos possuem recompensas na casa dos mil ARKMs. Entretanto, existem pedidos mais valiosos, como os de 100 mil ARKMs e 50 mil ARKMs por informações sobre criminosos que se aproveitaram da falência da FTX e da empresa Wintermute.

Projeto da Arkham

O marketplace da Arkham usa um mecanismo de recompensas para o fornecimento de informações sobre proprietários de carteiras digitais de criptomoedas, semelhante às recompensas dadas para quem fornece informações sobre pessoas procuradas pelas autoridades.

A plataforma permite que usuários interessados "comprem e vendam informações sobre o dono de qualquer endereço de carteira em um blockchain, de forma anônima e por meio de um contrato inteligente", segundo a Arkham. O objetivo, diz a empresa, é combater a proliferação de hackers, facilitando a identificação das carteiras que recebem ativos desviados por eles. As informações sobre carteiras ficarão privadas com o comprador por 90 dias, e depois disso serão liberadas para todos os usuários da plataforma, permitindo que o comprador inicial obtenha "a maior quantidade possível de dados" de forma antecipada e mantendo uma "descentralização do conhecimento em blockchains". Entretanto, a iniciativa foi criticada por alguns usuários do ecossistema cripto, que não gostaram da perspectiva de redução da privacidade e anonimato no segmento. Um usuário disso no post da Arkham que "é importante respeitar a privacidade e aderir a práticas éticas quando se trata de lidar com informações pessoais".

