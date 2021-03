Depois de sondar mil empresas, Oca Capital compra operação da NeoAssist

Depois de avaliar a situação de mais de 1.000 empresas no Brasil, a Oca Capital decidiu a companhia que irá investir no país. O fundo de capital de risco que concentra aportes de outros investidores, como Kinderhook Partners e Pacific Lake Partners, deverá realizar apenas um investimento no país optou pela NeoAssist. Criada em 2001, a empresa atua com soluções de omnichannel e faturou 20 milhões de reais em 2020.

Com crescimento de 30% no ano passado e mais de 500 operações no Brasil, a companhia teve a totalidade de seu capital adquirido pelo fundo como uma forma de obter dinheiro para crescer. Os fundadores Albert Deweik e Roy Nasser deixam o comando e passam a ocupar cargos inferiores de diretoria. A presidência será ocupada por Anna Moreira Bianchi, sócia-gestora da Oca Capital.

O interesse na NeoAssist se dá pelo modelo de negócio, que auxilia na criação e na integração de diferentes canais de atendimento através de um processo de digitalização. A prática se tornou essencial nos últimos anos e ganhou um impulso durante a pandemia do novo coronavírus.

Não foi uma escolha simples. As buscas por uma aquisição no Brasil começaram ainda em julho de 2019. Dois meses depois, em setembro daquele ano, a Oca Capital se encontrou com os gestores da NeoAssist e as conversas para uma aquisição foram iniciadas e duraram até o começo deste ano. “Foi um namoro muito longo”, diz Bianchi. “Eu olhei mais de mil empresas e só tinha um tiro."

O dinheiro captado pela Oca Capital será usado não somente para a compra da operação, mas também para possibilitar o crescimento do negócio que atende diversos segmentos, como empresas de e-commerce, indústrias, fintechs, varejo etc. “Vamos investir muito em análise de dados e focar na melhoria da experiência do consumidor”, diz Bianchi.

Se os planos traçados se concretizarem, a NeoAssist deve terminar 2021 com um crescimento de pelo menos 40% em sua receita, totalizando 24 milhões de reais. Este aumento deve ser guiado pela maior atenção à clientes de médio e grande porte. Em seu portfolio, a NeoAssist já prestou serviços para companhias como Arezzo, Sephora, Livelo, Reserva, Decathlon, entre outras.