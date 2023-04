Cook abrirá lojas da Apple na Índia em investida além da China

O CEO da Apple, Tim Cook, agendou uma viagem para inaugurar as primeiras lojas da fabricante do iPhone na Índia na próxima semana, ressaltando as ambições da empresa para o país como um mercado de expansão e base de produção.

É provável que Cook presida a abertura de lojas nas capitais financeira e política da Índia, disseram pessoas familiarizadas com o assunto, pedindo para não serem identificadas. A Apple disse nesta terça-feira que abrirá uma loja em Mumbai em 18 de abril, e outra em Nova Déli, no dia 20.

As vendas de iPhones na Índia atingiram um recorde e as exportações anuais de iPhones do país já alcançam bilhões de dólares. A Apple está apostando na Índia para diversificar suas operações de montagem além da China em meio a relações tensas entre Pequim e Washington.

Cook deve inaugurar a primeira loja da Apple na Índia dentro de um shopping de luxo em Mumbai e, em seguida, em Nova Déli, também em um shopping de alto padrão.

As duas lojas estão sendo planejadas há muito tempo, com regras rígidas da Índia que proíbem marcas globais de abrirem lojas de marca própria, a menos que uma parte significativa dos produtos seja fabricada no país.

A Apple não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre a visita de Cook.

Índia no radar

A empresa abriu sua loja online indiana em 2020. O país é o segundo maior mercado de smartphones do mundo e está entre os que mais crescem. Mas os preços relativamente altos da Apple ainda são um inibidor de vendas na nação de 1,4 bilhão de pessoas, onde o custo desempenha um papel importante nas decisões de consumo.

Entre as inaugurações das duas lojas, a Apple tenta marcar um encontro de Cook com o primeiro-ministro Narendra Modi, disse uma das pessoas. O governo de Modi quer estimular a fabricação de eletrônicos e ofereceu bilhões de dólares em incentivos para atrair parceiras da Apple como a Foxconn e a Pegatron.

Nas teleconferências de resultados da Apple, Cook enfatizou a importância da Índia como mercado e base de produção. Durante a última delas, Cook disse que a Apple estabeleceu “um recorde de receita trimestral e cresceu dois dígitos muito fortes na comparação ano a ano” no país.

“A Índia é um mercado extremamente empolgante para nós e um foco importante”, disse Cook na teleconferência. “Estou muito otimista com a Índia.”