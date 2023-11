Conhecida dos brasileiros, compras parceladas via apps devem crescer 16% globalmente

Em um contexto de aumento de preços, taxas de juros elevadas e incertezas econômicas, o modelo de pagamento "Compre agora, pague depois" (BNPL, na sigla em inglês) ganhou espaço como alternativa na hora de fazer compras em mercados globais e no qual o modelo, até então, não era uma opção.

Com pegada tech, proposta por aplicativos de pagamentos como o PayPal, o BNPL representou 5% do volume total de transações de comércio eletrônico no ano passado, projetando um crescimento anual de 16% até 2026. Já no Brasil o cenário é muito mais intenso: 62% dos compradores que fazem compras com cartão de crédito cada mês, segundo a Abecs.

Segundo a Fidelity National Information Services (FIS), atualmente mais de 200 provedores globais oferecem empréstimos parcelados no momento do checkout da compra.

E o quesito facilidade de compra tem elevado a concorrência. Fintechs como Klarna e Afterpay, estão disputando espaço com provedores de pagamento digital estabelecidos, bancos, gigantes da tecnologia e companhias de cartão de crédito no mercado de BNPL, que ainda é considerado emergente.

Segundo dados da Statista Consumer Insights, o PayPal, com sua opção "Pay in 4" sem juros, é o fornecedor de BNPL mais popular nos Estados Unidos atualmente.

Dentre os usuários de BNPL consultados, 68% afirmaram ter utilizado a opção de Compra Agora, Paga Depois do PayPal nos últimos 12 meses.

Em segundo lugar está o Amazon Pay Later, com uma penetração de 26,5%, seguido de perto por Afterpay, Affirm e Klarna, utilizados respectivamente por 25,9%, 21,9% e 21,5% dos usuários de BNPL.