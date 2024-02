Como os carros voadores podem ser na vida real? Veja vídeo

Um modelo funcional de carro voador foi apresentado na feira de tecnologia Mobile World Congress em Barcelona, pela empresa Alef, que tem sede na Califórnia, nos Estados Unidos.

A empresa quer produzir carros que possam rodar nas estradas, mas também decolar e pousar verticalmente e voar pelo ar. "É realmente um carro voador como você conhece da ficção científica", diz Constantine Kisly, Diretora de Tecnologia da Alef Aeronautics, para a agência Associated Press.

A executiva explicou que a funcionalidade de direção em estradas tem como objetivo não alterar as estruturas já existentes de transporte. Já a função de voo aliviaria as estradas congestionadas.

A empresa já construiu dois protótipos funcionais, que têm capacidade de transportar duas pessoas.

"Ele tem oito motores, propulsão elétrica. Estamos usando as baterias LiPo (polímero de lítio) disponíveis, então a ideia é entrar no mercado o mais rápido possível. Não estamos presos a um determinado trem de força, então podemos usar hidrogênio, por exemplo", diz Kisly.

A Alef projeta que esses carros custarão inicialmente cerca de US$300,000 (R$ 1,4 milhão) quando chegarem ao mercado. No entanto, a expectativa é que esse valor abaixe a partir do momento que o Alef for produzido em grandes volumes.

A Alef espera começar a produção até o final de 2025 - desde que os regulamentos de tráfego aéreo sejam adaptados para permitir que eles voem.

A Alef é uma das várias empresas desenvolvendo tprotótipos de carros aéreos ao redor do mundo.