Com mercado em alta, Samsung traz novas TVs 4K e 8K ao Brasil

A sul-coreana Samsung traz nesta semana ao Brasil novos modelos de TVs com telas de resolução 4K e 8K. O destaque é para a nova linha de televisores chamada Crystal, que vem com a assistente de voz Alexa, da Amazon, para obedecer comandos de voz em português. O novo microprocessador do produto é o que dá nome à categoria. Ele vem com uma nova tecnologia de melhoria de imagem que aumenta, automaticamente, a resolução de um sinal de imagem que for inferior a 4K.

No total, a Samsung traz ao mercado 34 novos televisores. Na linha 4K, os preços partem de 2.200 reais, com tela de 43 polegadas, e chegam a 20.000 reais, com tela de 82 polegadas. Já na linha QLED 8K, os valores são mais altos, indo de 15.000 reais a 100.000 reais. A fabricante, líder global do mercado de televisores há 14 anos consecutivos (segundo a consultoria IHS Markit), foi a primeira a trazer TVs 8K ao Brasil, no ano passado, e, agora, traz uma segunda geração desses aparelhos. A principal rival, a LG, ainda não trouxe ao mercado nacional seus televisores 8K.

Na linha Crystal UHD, o destaque vai para o modelo TU8000, que tem vem com o modo ambiente, um recurso que transforma a TV em uma espécie de quadro digital. A ideia é acabar com o espelho preto que é uma televisão desligada na sua sala de estar. O modelo também oferece os comandos de voz com a Alexa, disponíveis em português. Até o fim deste ano, a assistente de voz da Samsung, chamada Bixby, também estará disponível para o uso nesse modelo, que tem telas de 50 a 82 polegadas.

De acordo com dados da consultoria GfK, o mercado de TVs no Brasil cresceu 1,3% entre os meses de janeiro a maio deste ano, em relação ao mesmo período em 2018. A participação de mercado dos televisores 4K teve um salto neste ano, crescendo 60% em relação aos primeiros cinco meses do ano passado. Segundo a Samsung, a demanda por aplicativos de streaming de vídeo aumentou neste ano. No período, houve um salto de 40% no uso desses aplicativos nas TVs da marca sul-coreana.

Devido ao interesse, a Samsung se aliou ao Globoplay, maior aplicativo brasileiro de streaming de filmes e séries, para desenvolver uma função que vem sendo chamada de TV híbrida. A ideia é que você comece a ver um conteúdo na TV aberta e, se ele estiver disponível em uma resolução maior no streaming, o sinal de imagem é automaticamente trocado para oferecer a melhor resolução de imagem. Fora isso, séries que têm o primeiro capítulo exibidos na TV podem sugerir ao telespectador o próximo capítulo no aplicativo de streaming.

Em tempos de quarentena, a TV se torna um dos aparelhos mais importantes para o entretenimento, seja para ver séries e filmes ou para jogar games.