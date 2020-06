Globoplay faz parceria com Samsung para levar streaming para a TV aberta

O Globoplay e a Samsung anunciaram hoje parceria inédita que integra os recursos do streaming da Globo com a TV aberta. Funciona assim: durante uma transmissão do Big Brother Brasil, por exemplo, os assinantes do Globoplay podem escolher ir direto para as câmeras ao vivo a partir da sintonia do canal Globo da TV aberta com um simples clique.

Raymundo Barros, diretor de Tecnologia da Globo, disse que a chamada TV híbrida vai permitir uma nova experiência. Isso é possível, disse ele, pois o Globoplay é pré-embarcado na engenharia dos aparelhos de TV que estão sendo lançados neste ano pela fabricante coreana.

— A inovação dessa parceria é a construção de uma nova experiência com a TV híbrida. Criamos uma ponte entre a transmissão da TV aberta tradicional da Globo recebida pela antena com o Globoplay conectado à internet. Com isso, começamos a derrubar a barreira entre o consumo linear da TV aberta e o on demand do Globoplay. Não vai importar de onde vem o conteúdo. Isso abre um universo de novos negócios e ofertas — disse Barros.

Segundo Erico Traldi, diretor de produto da divisão de TV da Samsung Brasil, haverá uma mudança na forma de se assistir TV. Ele destacou que, desde o início do isolamento social por conta da pandemia, o uso de aplicativos nas televisões aumentou em 40%.

— A gente não vai mais assistir TV aberta de forma estática. O streaming começa a se misturar com a TV aberta. É a TV híbrida. Dependendo da programação que está sendo veiculada, sobe um trilho na tela com a interface entre o Globoplay e a TV aberta da Globo — explicou Traldi, em evento transmitido pela internet.

O novo recurso estará disponível nas novas linhas de produtos apresentados hoje pela companhia. São diversos modelos, com resolução de imagem em 4K, 8K e uma nova categoria chamada Crystal, que une recursos como inteligência artificial, comandos de voz e assistentes virtuais, como Alexa (da Amazon) e Bixby (da própria Samsung), e proecessadores que aprimoram a qualidade de imagem.

— Todo mundo dentro de casa fez com que o setor de TVs não parasse. As pessoas passaram a assistir mais TV e muitos consumidores sentiram a necessidade DE trocar de aparelho, por versões mais modernas — explicou Traldi.

Vendas em alta

A avaliação de Traldi pode ser endossada pelos dados da consultoria GKF. Em maio, as vendas subiram cerca de 20% em relação ao mesmo mês do ano passado. Fernando Baialuna, diretor de varejo da consultoria, disse que o setor começou a apresentar alta nas vendas a partir de maio, já que o brasileiro entrou na fase de consumo por indulgência.

— As vendas vêm crescendo semana a semana desde maio, com a retomada do consumo, que tende a ter uma recuperação daqui para frente. No ano, até junho, as vendas acumuladas no setor estão com alta de 0,1%, o que é importante já que muitas categorias apresentam recuo — informou Baialuna.

O Globopaly também ganhou, ao lado da Amazon e da Netflix, um botão específico no controle remoto das TVs da marca. A companhia ainda integrou seus novos modelos aos serviços de música da Apple.

— A TV ganha uma importância como o centro de entretenimento da casa — completou Traldi.