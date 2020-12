Com curso gratuito, Soul Code Academy é nova escola de programação brasileira

O crescimento de startups no Brasil e a digitalização das empresas escancararam a falta de profissionais com conhecimento tecnológico para atuar no setor. O problema não é novo: até 2024 a área vai requerer uma demanda média de 70.000 profissionais por ano, segundo dados da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

Pensando nesse cenário, e na necessidade de trazer maior inclusão e impacto social ao setor, foi concebida a Soul Code Academy, nova escola de programação que chega ao mercado para formar e capacitar desenvolvedores web full stack com cursos gratuitos e digitais.

Como parte do modelo de negócio da empresa, há ainda a oferta de cursos de programação para empresas, que podem formar turmas entre funcionários para gerar especializações conforme a necessidade digital e de transformação tecnológica.

“O curso é 100% gratuito, todo o financiamento é feito por parceiros que contratam os alunos. Essas empresas acompanham o processo de seleção, o treinamento, apresentam a companhia, e fazem ofertas aos alunos. Como existe uma demanda muito alta de profissionais é uma forma de trazer o profissional já dentro da cultura e com prioridade de acesso. As empresas acompanham desde o início, auxiliam nos projetos finais e vão criando relacionamento com o aluno antes de ele virar funcionário”, explica Fabricio Cardoso, que é diretor-geral da Soul Code Academy e especialista em tecnologia, com passagens em cargos de liderança em grandes empresas de tecnologia, como IBM, Microsoft, Oracle, EY e Kenshool.

De acordo com Cardoso, o objetivo final é aprofundar a entrada do brasileiro na economia digital, como programadores de negócios nascentes e que estão se consolidando no país.

Com bastante demanda, o mercado de ensino e capacitação na área de tecnologia está aquecido. Em 2020 houve a fusão das startups Shawee e RocketSeat, além da compra da Codenation pela escola de programação Trybe, para construir um modelo que também une formação com conexões ao mercado de trabalho. Empresas internacionais, como Iron Hack e 42, também estão atuando no Brasil.

“O grande diferencial da Soul Code está na nossa área de conexão entre o mercado de trabalho e os nossos alunos. Trabalhamos a empregabilidade desde o processo de seleção e durante as 16 semanas do curso. O foco não é só treinar, mas garantir o emprego junto dos nossos parceiros”, diz Cardoso, que afirma ter visitado e conhecido o funcionamento de concorrentes para elaborar uma metodologia que considera características educacionais, culturais e sociais do Brasil.

A diretoria acadêmica do projeto fica com Juana Pinkalsky, que tem mais de 20 anos de experiência com tecnologia e educação e foi responsável pelo programa Oracle Academy no Brasil. Entre os investidores está Silvio Genesini, que também é conselheiro da Soul Code Academy.

As inscrições da primeira turma já estão abertas. As aulas do primeiro grupo de alunos começam no dia 26 de janeiro, e os interessados em participar precisam passar por um prova de lógica, entrevistas e workshops com especialistas. O curso tem 700 horas de duração, distribuídas por 16 semanas, com aulas online entre as 9h e 17h.