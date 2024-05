CEO da OpenAI acompanha Bill Gates e promete doar a maior parte de sua fortuna

O CEO da OpenAI, Sam Altman, anunciou na terça-feira (28) que se juntou à lista de filantropos do The Giving Pledge (Compromisso de doação, em inglês), comprometidos a doar mais da metade de suas fortunas. A decisão de Altman ocorre após seis meses tumultuados, período em que foi removido e posteriormente reintegrado como CEO da OpenAI, uma das vozes mais influentes na indústria de inteligência artificial. Segundo a Fortune, Altman acumulou grande parte de seu patrimônio de US$ 1 bilhão (R$ 5,15 bilhões) através de investimentos.

Altman, que inicialmente fundou a OpenAI como um laboratório de pesquisa sem fins lucrativos dedicado a construir IA de forma segura para o benefício da humanidade, agora quer direcionar sua filantropia para "tecnologia que ajuda a criar abundância para as pessoas".

"Não estaríamos fazendo essa promessa se não fosse pelo trabalho árduo, brilhantismo, generosidade e dedicação de muitas pessoas que construíram a estrutura da sociedade que nos permitiu chegar aqui", escreveu Altman ao lado de seu parceiro e investidor em tecnologia Oliver Mulherin em uma carta ao The Giving Pledge datada de 18 de maio. "Não há nada que possamos fazer além de sentir imensa gratidão e nos comprometer a retribuir, e fazer o que pudermos para construir essa estrutura um pouco mais alto."

Fundada por Bill Gates

O The Giving Pledge foi fundado em 2010 por Bill Gates, Melinda French Gates e Warren Buffett com o objetivo de fomentar uma cultura de filantropia entre as pessoas mais ricas do mundo para enfrentar problemas urgentes. Mais de 240 signatários de 30 países se comprometeram a doar a maior parte de suas fortunas para a caridade. No entanto, críticos argumentam que há pouca supervisão para garantir que os membros cumpram suas promessas.

Além de Altman, as novas adições ao The Giving Pledge incluem o CEO da Mercuria, Marco Dunand, e a empresária Suzan Craig Dunand, que cofundaram uma organização suíça que busca acelerar a transição para zero emissões de carbono; Robert D. Goldfarb, um investidor de valor aposentado de 94 anos que planeja doar 90% de sua riqueza durante sua vida; o investidor Jahm Najafi e a empresária Cheryl Najafi, que recentemente focaram suas doações na equidade racial; e o chefe da empresa de capital de investimento em tecnologia Hemant Taneja e a desenvolvedora imobiliária Jessica Schantz Taneja.

A adesão de Altman ao The Giving Pledge é um reflexo de seu compromisso contínuo com o uso positivo da tecnologia e com a filantropia. Em um momento de rápida comercialização e conflitos internos na indústria de IA, sua decisão de se comprometer a doar mais da metade de sua fortuna para causas que promovem a abundância e o bem-estar humano é um passo significativo. Altman continua a ser uma figura influente não apenas no campo da tecnologia, mas também no movimento filantrópico global.