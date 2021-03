Carro elétrico de baixo custo vence Tesla na China

A Tesla pode ter o veículo elétrico mais vendido no mundo atualmente — o "Model 3"—, mas na China, um rival está vendendo quase duas vezes mais. É o chamado Hong Guang Mini EV, que está sendo produzido como parte de uma joint venture entre a gigante americana General Motors (GM) e a empresa local Wuling, e que custa apenas US$ 4.500 (em torno de R$ 24.000).

No mês passado, as vendas do Hong Guang Mini EV — divulgado como "o meio de transporte do povo"— na China foram 100% maiores que as vendas do Tesla Model 3 — questionado por questões de segurança pelos chineses.

Embora o Hong Guang Mini de US$ 4.500 seja o modelo mais popular, é possível comprar o modelo atualizado com ar condicionado por pouco mais de US$ 5.000.

Em outubro do ano passado, a Tesla reduziu o preço do Modelo 3 na China em 8%, sendo possível comprar um por US$ 36.805, oito vezes mais caro que o Hong Guang Mini EV. Mas existe, obivamente, muitas questões para um preço tão baixo.

O Mini EV usa uma bateria de 9,2 kWh oferecendo um alcance de apenas 75 milhas (120 km) e depende de um único motor elétrico de 17,4 cavalos de potência e uma velocidade máxima de 62 mph (100 km/h). Ele pode acomodar até quatro pessoas — não necessariamente "confortáveis".

Segundo a BBC, o Mini EV está conquistando os chineses não apenas pelo preço convidativo, mas também pelo grande incentivo que o governo chinês oferece. Aparentemente, pode levar anos para obter uma licença de um veículo movido a gás no país, mas o governo garante uma placa gratuita na compra de um veículo elétrico.

O Mini EV foi o segundo veículo elétrico mais vendido no mundo no ano passado, à frente do Renault Zoe e do Tesla Model Y. O Tesla Modelo 3 ainda lidera com folga, mas Elon Musk pode começar a se preocupar se o Mini EV estará disponível também em outros lugares do mundo.