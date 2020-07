Canon envia câmera de alta resolução para o espaço

A Terra ficou pequena para a Canon, fabricante japonesa de câmeras e acessórios fotográficos. Isso porque neste sábado (4), a empresa enviará um de seus equipamentos para o espaço — trata-se do satélite CE-SAT-IB, que tem uma câmera de alta resolução baseada na Canon EOS 5D Mark III, aparelho que custa cerca de 4 mil reais no Brasil.

Desde 2017, a companhia tem produzido “pequenos satélites que foram colocados com sucesso em órbita na Terra para o registro de imagens”. O envio de amanhã, um pouco mais ambicioso, será feito pelo foguete Electron, da empresa americana Rocket Lab, fabricante de espaçonaves. A ideia é coletar novas imagens da Terra em alta resolução na missão “Pics Or It Didn’t Happen” (“Fotos ou não aconteceu”, em tradução literal.

“Nosso objetivo é mostrar que a Canon é uma marca de vanguarda quando o assunto é imagem e tecnologia”, afirmou Manuela Nobre, gerente de marketing da Canon do Brasil, em comunicado.

“Estamos lançando um satélite com maior proporção de desenvolvimento interno de componentes em comparação com o lançamento anterior. A parceria com a Spaceflight nesta missão tem sido muito útil e estamos ansiosos para um lançamento bem sucedido de nossos satélites”, explica o Dr. Nobutada Sako, executivo do grupo Canon Electronics Satellite Systems Lab.

As fotos serão tiradas a 640 quilômetros de altitude. Quem sabe não rola até uma selfie?