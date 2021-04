Britânia entra no segmento de TVs com Netflix no Brasil

Responsável pela marca Philco, a brasileira Britânia entra agora no segmento de TVs com três aparelhos que contam com conexão com a internet e acesso a aplicativos de streaming de vídeo, como Netflix, Amazon Prime e Globoplay.

Os televisores têm tamanhos e resoluções diferentes. O mais sofisticado é o modelo com tela de 55 polegadas e resolução 4K. O intermediário tem 42 polegadas e resolução de imagem Full HD, enquanto o produto de entrada tem 32 polegadas e resolução HD.

Os aparelhos contam com processador quad-core, função de espelhamento da imagem do celular, conexão Wi-Fi e HDR 10 (tecnologia que melhora brilho e contraste das cenas exibidas).

“Os nossos televisores têm, também, a função futebol para destacar o som da torcida, um recurso que passa a sensação de estar em um estádio”, diz Wesley Cruz, coordenador de desenvolvimento de produtos na Britânia Eletrodomésticos, em coletiva.

Com o lançamento, a companhia entra na briga contra as sul-coreanas Samsung e LG, bem como a chinesa TCL. Heloisa Freitas, gerente de marketing na Britânia, acredita que a força da marca e a experiência com a produção de outros televisores, como os produtos da Philco, para competir contra multinacionais já estabelecidas no segmento. “Entraremos em várias outras categorias nos próximos meses”, afirma Freitas.

Confira os preços a seguir:

HD 32 polegadas: R$ 1.399

Full HD 42 polegadas: R$ 2.299 4K

55 polegadas: 3.499

O novo televisor começa a ser vendido hoje no site da empresa e no varejo nacional, começando pelo Magazine Luiza. O televisor será produzido na fábrica da companhia, em Manaus.