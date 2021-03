Apple planeja lançar relógio robusto para esportes radicais

A Apple está avaliando o lançamento de um Apple Watch com um invólucro robusto voltado para atletas, trilheiros e outras pessoas que usam o dispositivo em ambientes mais extremos, segundo pessoas a par do assunto.

A gigante da tecnologia com sede em Cupertino, Califórnia, discutiu internamente a introdução de uma variação desse tipo para o relógio no final de 2021 ou em 2022, disseram as pessoas, que pediram para não serem identificadas discutindo assuntos privados.

Esta é pelo menos a segunda vez que a Apple cogita um smartwatch robusto. Depois do lançamento da primeira versão do Apple Watch em 2015, a empresa avaliou um novo modelo para atrair os atletas de esportes radicais. A versão atual ainda é popular entre corredores, trilheiros e nadadores, e a Apple adicionou vários esportes e recursos de rastreamento de atividades em seu ciclo de atualização anual. Contudo, a Casio e outras fabricantes viram fortes vendas de produtos mais robustos com proteção extra.

Se a Apple for à frente desta vez, a versão robusta seria um modelo adicional semelhante a como a empresa oferece uma opção de baixo custo chamada Apple Watch SE e edições especiais com a marca Nike e Hermès. Por vezes apelidado de “Explorer Edition” dentro da Apple, o produto teria a mesma funcionalidade de um Apple Watch padrão, mas com resistência extra a impacto e proteção na linha dos relógios G-Shock da Casio.

Os modelos mais recentes do Apple Watch já são resistentes à água até 50 metros. Mas a Apple poderia tornar um novo dispositivo mais “robusto”, dando a ele um exterior emborrachado que seria útil para ambientes onde os atuais componentes de alumínio, titânio e aço inoxidável podem estar sujeitos a danos.

O desenvolvimento da nova variação do Apple Watch pode ser cancelado ou adiado, disseram as pessoas a par do assunto. Uma porta-voz da Apple não quis comentar.

A Apple normalmente lança novos modelos em setembro. No ano passado, lançou o Apple Watch SE de baixo custo e adicionou um processador mais rápido e um sensor de oxigênio no sangue com o Apple Watch Series 6.

O Apple Watch se tornou um dos produtos mais importantes da Apple, embora a empresa não divulgue quanta receita traz. O dispositivo faz parte do segmento da empresa que gerou vendas de mais de US$ 30 bilhões no último ano fiscal. Isso o tornou a categoria de produtos de maior sucesso da Apple, além do iPhone. A Apple tinha 40% do mercado de smartwatches no último trimestre de 2020, de acordo com a Counterpoint research.